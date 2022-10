La inflamación en el microentorno tumoral actúa como 'superpotenciador' de un gen cancerígeno

En las últimas décadas hemos ido descubriendo que el dictado de los genes humanos dista de ser absoluto, y que en realidad está condicionado por toda una serie de factores externos.

Esta premisa resulta clave para entender el reciente descubrimiento de un grupo de investigadores del Tisch Cancer Institute del hospital Mount Sinai (Nueva York, Estados Unidos), que ha identificado un gen que, si se dan ciertas condiciones en su microambiente, actúa como 'superpotenciador' del cáncer de colon.

La epigenética y su importancia en los tumores

Como explican estos autores en el medio científico Nature Communications, hasta ahora se pensaba que el gen PDZK1IP1 actuaba como supresor tumoral en el cáncer de colon. Esta investigación, por el contrario, concluye que en las condiciones adecuadas puede tener exactamente el efecto contrario. Esas condiciones, en conjunto, constituyen lo que se conoce como paisaje epigenético.

A grandes rasgos, los genes son secuencias de ADN que contienen las instrucciones necesarias para que la célula que los contiene fabrique determinadas proteínas (lo que se conoce como expresión de un gen) Estas proteínas, a su vez, tienen diversos efectos sobre las células (o, más ampliamente, sobre el organismo); podríamos decir que son el mecanismo por el que se materializa la acción de un gen.

No obstante, existe una serie de mecanismos bioquímicos que pueden modular el grado de expresión de un gen e incluso desactivarlo. Estos mecanismos, que pueden ser el resultado de diversos factores externos, se estudian en biología bajo el nombre de epigenética.

La inflamación como 'superpotenciador'

Así, estos autores han comprobado en tumores primarios reseccionados que la inflamación en el microambiente tumoral (el entorno inmediato de las células cancerígenas) actúa como 'superpotenciador' del gen PDZK1IP1, elevando en buena medida su expresión.

De hecho, la activación de este 'superpotenciador' y del gen en modelos animales (ratones) confirma este efecto observado en los cultivos celulares y supone una muestra clara de la influencia del microambiente tumoral en el desarrollo del cáncer.

Y es que, subrayan, lo que hace la sobreexpresión del gen PDZK1IP1 es aumentar la capacidad reductiva de las células del cáncer colorrectal (es decir, su capacidad de 'ceder' electrones o recibir protones en una reacción metabólica de reducción-oxidación) y, de esta forma, permitir su crecimiento eficiente en condiciones oxidativas (como las ligadas a los estados inflamatorios crónicos).

Este descubrimiento, por tanto, pone de manifiesto la relevancia del perfilamiento epigenético en los tumores, que puede ofrecer información valiosa sobre su estado, pronóstico y sobre aquellos genes que pueden servir como diana terapéutica.

Referencias

Zhou, R.W., Xu, J., Martin, T.C. et al. A local tumor microenvironment acquired super-enhancer induces an oncogenic driver in colorectal carcinoma. Nat Commun 13, 6041 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-33377-8