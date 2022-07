La cantidad de días seguidos que deberías pasar sin probar alcohol para proteger tu hígado, según los hepatólogos

El consumo de alcohol tiene amplias consecuencias negativas en el organismo humano. Se trata de una realidad sobre la que existe un sólido consenso en la comunidad científica, que ha llevado a cabo innumerables investigaciones al respecto.

La realidad, no obstante, es que la mayoría de la gente bebe. Según datos del ministerio de Sanidad publicado en el Informe 2021: Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España, el 77,2% de los adultos españoles mayores de 15 años había consumido alcohol en los 12 meses anteriores, y el 63% en los treinta días anteriores.

Por ello, cabe de plantearse, recordando que cualquier cantidad de alcohol conlleva un cierto riesgo, a partir de qué consumo es posible establecer una recomendación útil pero, a la vez, realista.

No más de diez unidades semanales

Esto es lo que han querido hacer los hepatólogos reunidos en el Congreso internacional del Hígado, celebrado la pasada semana en Londres. El mensaje que han lanzado es que, si lo que queremos es proteger nuestra salud hepática, deberíamos pasar cada semana tres días seguidos sin probar la bebida. Esto, eso sí, siempre que el resto de los días seamos moderados y siempre que llevemos una dieta saludable.

Así lo expresó Aleksander Krag, vicesecretario general de EASL (Asociación Europea para el Estudio del Hígado), que detalló que además de observar esta medida, las personas deberían tener cuidado de "no consumir más de cinco unidades de alcohol de una vez, ni más de diez a la semana" (una unidad no equivale en este caso a una bebida, sino que depende de la graduación y la presentación. Por ejemplo, una copa de vino son tres unidades, una lata de cerveza una y media, y un chupito de alta graduación una).

Y, aún así, matizó que no se debe beber estas cantidades pensando que se trata de un consumo sano o seguro, sino que uno debe hacerlo "porque le gusta". Al fin y al cabo, no hay que olvidar que aunque estas cantidades de alcohol sean "tolerables" (en palabras de Krag) para el hígado, el alcohol a partir de cualquier cantidad incrementa el riesgo de padecer ciertos cánceres y además es una sustancia adictiva.

