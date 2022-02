¿Cuánto alcohol es nocivo y aumenta el riesgo de cáncer? Los expertos dan la clave tras la polémica enmienda de la UE

El Parlamento Europeo ha aprobado finalmente este miércoles una serie de enmiendas a su informe sobre la lucha contra el cáncer que cambian la redacción inicial, en la que se advertía de que "cualquier consumo de alcohol" está relacionado con un mayor riesgo de padecer cáncer. Así, el nuevo texto indica que lo que se considera que eleva el riesgo de desarrollar cáncer es un consumo "dañino" ("harmful", en inglés) sin especificar en que consiste esto.

La enmienda en cuestión ha sido planteada por el Partido Popular, cuya portavoz es la exministra de Sanidad Dolors Montserrat, y ha recibido el respaldo de 381 parlamentarios.

El PP ha frenado en Europa el intento de criminalizar el cava, el vino y la cerveza.

El matiz podría resultar algo confuso debido a que no define el significado de "consumo dañino". En este sentido, la propia Montserrat parece implicar que sería uno opuesto al "consumo moderado del vino" que el grupo "defiende".

¿Qué consumo de alcohol eleva el riesgo de padecer cáncer?

Lo cierto es que, si nos atenemos a un consenso científico que es prácticamente universal, "consumo dañino" y "cualquier consumo" son, en este caso, sinónimos.

Así lo recoge prácticamente cualquier organismo o entidad científica, como la Asociación Española contra el Cáncer ("el 12% de todos los cánceres tienen una relación directa con el consumo de alchol.[...] Todos los tipos de bebidas alcohólicas hacen aumentar el riesgo de padecer cáncer, pues el propio alcohol es nocivo. [...] la cantidad apropiada de alcohol para la prevención del cáncer es cero alcohol".), el CDC estadounidense ("cuanto menos alcohol consuma, menor será su riesgo de cáncer. [...] Todas las bebidas alcohólicas, como los vinos tintos y blancos, la cerveza y los licores, están asociados al cáncer. Cuanto más beba, mayor será su riesgo de cáncer") o la OMS ("todos los tipos de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, el vino y las bebidas espirituosas pueden causar cáncer. El riesgo aparece con niveles bajos de consumo y se eleva considerablemente en paralelo con el nivel de consumo. [...] No tomar alcohol es la mejor manera de prevenir los distintos tipos de cáncer relacionados con el alcohol").

En la misma línea, José Ignacio Martín Valadés, Jefe de Sección de Tumores Digestivos de MD Anderson Cancer Center Madrid, explica a 20Minutos que "el consumo de alcohol es uno de las factores con mayor asociación en el desarrollo de cáncer, principalmente con los de cabeza y cuello, hígado, esófago-gástricos, colorrectales y de mama. El riesgo aumenta proporcionalmente a los gramos de alcohol consumidos, por lo que no podemos hablar de una cifra concreta a partir de la cual hay riesgo y por debajo de la cual no existe riesgo; luego la cantidad apropiada para no tener riesgo alguno es cero alcohol".

Sebastián del Busto, responsable de Programas de Prevención de la Asociación Española contra el Cáncer también consultado por 20Minutos, se expresa en términos similares: "No existe un consumo seguro ni saludable de alcohol".

"Partiendo desde cantidades muy pequeñitas, cuando consumimos alcohol se incrementa nuestro riesgo de cáncer", prosigue. "Esto significa que incluso beber pocas cantidades o bebidas alcohólicas de baja graduación incrementa tu riesgo de cáncer. Esto es lo que nos dice la evidencia científica".

¿Por qué cualquier consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer?

Del Busto aporta algunos datos que ilustran esta idea: "El consumo de alcohol se asocia con generar el 7% de los casos de cáncer. Se relaciona con los cánceres de boca y garganta, laringe, esófago, colon y recto, hígado y mama en las mujeres".

"También tiene otras consecuencias: el Ministerio de Sanidad por ejemplo habla de ciertos daños cerebrales por el consumo de alcohol en menores", añade.

Según explica el CDC de Estados Unidos, esta relación entre el alcohol y el cáncer se debe a que "el cuerpo lo convierte en una sustancia química llamada acetaldehído. El acetaldehído daña el ADN y no permite al cuerpo reparar el daño. [...] Cuando se daña el ADN, una célula puede comenzar a crecer sin control y formar un tumor canceroso".