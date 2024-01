Kush, la 'droga zombi' que causa estragos en África occidental: qué es y cuáles son sus efectos para la salud

Sierra Leona y otros países del área de África occidental están viviendo últimamente las consecuencias de la irrupción de una nueva droga llamada kush. Según reporta el diario británico The Telegraph, a día de hoy ya se han registrado varios miles de casos de consumo e incluso algunos fallecimientos asociados al uso de este tóxico.

Como aclara Michael Cole, profesor de Ciencias Forenses en la Universidad Anglia Ruskin (Reino Unido) en un artículo publicado en el medio de divulgación The Conversation, este kush no es el mismo que ha generado alarma en partes de Estados Unidos (que serían los llamados cannabinoides sintéticos: materia vegetal rociada con diferentes químicos, tal y como explica el diario estadounidense Houstonia), sino que sería un preparado a base de cannabis, fentanilo, tramadol, formaldehído y, se dice, huesos humanos pulverizados.

Una droga con... ¿huesos humanos?

Al parecer, el tráfico de esta droga parte de las pandillas locales, que consiguen todos los componentes y los mezclan. Por ejemplo, el cannabis se cultiva de manera extensa en países como Sierra Leona; el fentanilo y el tramadol, se piensa, podrían provenir de laboratorios clandestinos en Asia.

Por otra parte, en realidad la presencia de huesos humanos en la droga parece más una leyenda urbana, ya que no se ha confirmado empíricamente y no está claro cuál sería el motivo de su inclusión ya que no contienen ninguna sustancia psicoactiva en concentraciones significativas.

Los efectos constituyen una suma de los que producen sus diversos componentes. El cannabis, por ejemplo, provoca euforia, relajación y alteración de la percepción; y el fentanilo y el tramadol causan euforia, confusión, sedación y somnolencia. Se considera que algunos de sus grandes riesgos son el peligro de autolesión y el carácter altamente adictivo del preparado; igualmente, tanto el tramadol como el fentanilo conllevan cierta posibilidad de sobredosis letal.

La problemática de las drogas en África

En resumen, el kush constituye un caso más de polidroga o combinación de narcóticos, un fenómeno habitual en un continente en el que gran parte de la población experimenta altos niveles de pobreza y violencia.

Las respuestas por parte de los gobiernos en muchos casos son insuficientes por la falta de medios, y se centran en una legislación punitiva que no logra evitar el consumo. Como afirma Cole, posiblemente sea necesario un sistema de salud forense integrado en el que el control normativo se acompañe de centros de rehabilitación debidamente equipados y de programas de salud pública y empleo.

Referencias

Saidu Bah. Inside the ‘zombie’ drug epidemic sweeping West Africa. The Telegraph (2024). Consultado online en https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/kush-synthetic-drug-addiction-epidemic-west-africa el 23 de enero de 2024.

Michael Cole. Kush: ¿qué es esta droga letal que supuestamente contiene huesos humanos? The Conversation (2024). Consultado online en https://theconversation.com/kush-que-es-esta-droga-letal-que-supuestamente-contiene-huesos-humanos-221446 el 23 de enero de 2024.

Roxanna Asgarian. So What Exactly is Kush? (City Council Is Asking). Houstonia (2016). Consultado online en https://www.houstoniamag.com/news-and-city-life/2016/08/so-what-exactly-is-kush-city-council-is-asking-ice-house-september-2016 el 23 de enero de 2024.