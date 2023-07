'Hardballing' o cómo ligar sin perder el tiempo siguiendo la tendencia de la generación Z

Las nuevas tecnologías han cambiado las maneras de conocernos... de ligar. Apps y redes sociales le han dado una vuelta al modo en que conocemos y conectamos —¡oh, milagro!— con alguien. Pero, ¿cuál ha sido el principal inconveniente de normalizar esta forma de ligar?

Como escribe Alicia Martos en 20minutos, el gran pero es "que 'escogemos' y somos escogidos simplemente por nuestra apariencia física, por unas cuantas fotografías y una breve descripción. Y en muchas ocasiones, ni siquiera esto se ajusta a la realidad".

Ni estrés ni ansiedad

La generación Z —los nacidos desde mediados o finales de la década de 1990 a mediados de la década de 2000— lo sabe. Son personas que han utilizado internet desde muy jóvenes y se sienten cómodas con la tecnología y las redes sociales. Y precisamente por eso no quieren estrés ni perder el tiempo en eso de ligar.

Saben que la primera vez que se conoce a alguien es fácil que se den malentendidos y situaciones incómodas. Por eso han decidido ser sensatos, o sea, ser sinceros y, antes de la primera cita, explicar las expectativas de cada uno. Lo llaman hardballing y es tendencia de la generación Z.

Bajamos la velocidad para recomenzar y pensar en lo que da sentido a nuestras vidas"

Lakshmi Rengarajan creadora del podcast Land of the Giants: Dating Games, dice que la pandemia creó el ambiente perfecto para esta nueva tendencia. "Bajamos la velocidad para recomenzar y pensar en lo que le da sentido a nuestras vidas", le ha explicado a la BBC.

El fin de las citas desechables

Las apps de citas han sido mal utilizadas por muchos y muchas que las han convertido en un juego de quién consigue más. "Pero después de ver finalmente el impacto colectivo de la cultura de las citas desechables, la gente está tratando de descubrir cómo contrarrestarlo", cuenta Lakshmi.

Por eso ha surgido el hardballing. Frente al exceso y la frivolidad que al final no conducen a nada, un poco de honestidad para tener menos citas pero más "reales". Y de paso, menos ansiedad.

Después de ver el impacto colectivo de la cultura de las citas desechables, la gente está tratando de descubrir cómo contrarrestarlo"

También menos ghosting —cuando la gente corta repentinamente toda comunicación sin explicación—. Esta práctica, según Lakshmi, "está impulsada por la cultura de las relaciones desechables de la era digital".

Sensación de control

Para la creadora de este podcast sobre las citas, la tendencia del hardballing se reduce a tener una sensación de control, después de lo que ha sido un par de años turbulentos para muchas personas. "Es una forma de protegernos, lo cual tiene mucho sentido", le ha dicho a la BBC. Pero siendo flexibles. Más control, sí, pero sin cerrarse puertas y que, al final, uno se quede solo.

Lakshmi no está en contra de las apps de citas, pero sí en contra de que acaben siendo la única opción. "No es la existencia de las aplicaciones de citas lo que debería preocuparnos, sino su dominio". ¿Qué perdemos como individuos y como sociedad cuando las aplicaciones de citas se convierten en la forma por defecto de encontrar una relación?", afirma a The Verge.

No es fácil encontrar pareja

En Land of the Giants: Dating Games, Rengarajan y Sangeeta Singh Kurtz siguen la evolución del sector de las aplicaciones de citas. Se adentran en las preguntas más insistentes de los usuarios; desde cómo el trabajo de los algoritmos de las aplicaciones afecta a sus coincidencias, hasta por qué es tan difícil lograr una cita que funcione.

Porque, efectivamente, los usuarios de las apps de citas, y más concretamente los jóvenes, se quejan de que no es fácil encontrar pareja hoy en día.

