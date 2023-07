¿Cuál es el principal inconveniente de normalizar las aplicaciones como forma de ligar?

Distintos estudios advierten que, en algo más de una década, aproximadamente un 70% de la población encontrará a su 'media naranja' online. Actualmente, las estadísticas ya sugieren que una de cada cinco relaciones se inician a través de las diferentes aplicaciones de citas.

Parece que la explicación se reduce en buena parte a la variable 'tiempo'. La rutina diaria complica que el amor fluya de forma natural; el estrés, el trabajo, los compromisos y el deseo de inmediatez hacen que lo fácil abunde, hasta el punto de poder encontrar relaciones superficiales o más profundas.

¿Cuál es el principal inconveniente de normalizar esta forma de ligar? Que 'escogemos' y somos escogidos simplemente por nuestra apariencia física, por unas cuantas fotografías y una breve descripción. Y en muchas ocasiones, ni siquiera esto se ajusta a la realidad.

Un estudio con muestra de Estados Unidos y Reino Unido llevado a cabo por la agencia internacional de investigación Opinion Matters encontró que un 53% de los participantes admitieron haber mentido en su perfil de citas en línea. Aparentemente las mujeres mintieron más que los hombres, y la deshonestidad más común estaba relacionada con la apariencia.

Más del 20% de las mujeres publicaban fotos antiguas para verse más jóvenes. Sin embargo, las mentiras más comunes de los hombres estaban relacionadas con su situación financiera, específicamente decían tener un mejor trabajo (económicamente hablando) del que tenía realmente. Más del 40% de la muestra masculina lo hacía, pero un tercio de las mujeres también empleaba esta táctica.

Si bien es cierto que el engaño iba desapareciendo en las personas con más edad. Quizás, estos están más interesados que los jóvenes en proyectar su personalidad real, en lugar de vender una versión más ideal de ellos mismos.

En estas aplicaciones todos manifestamos sesgos hacia las personas supuestamente más atractivas, el cerebro se siente cautivado por una imagen y esto puede dar lugar a que se atribuyan características positivas de la personalidad (efecto halo) sin saber si realmente esto es así (pensamos que si es guapo, será agradable, educado e inteligente, por ejemplo).

Idealizamos al otro a través de la pantalla, estas altas expectativas, normalmente, solo conducirán a decepciones y frustraciones al conocer a la persona real, ya que es difícil que reúna todas las características esperadas.

Está claro que tenemos que aceptar y adaptarnos a la era digital y no todo puede criminalizarse en el mundo de las aplicaciones de citas, seguramente hayan surgido relaciones realmente interesantes a través de éstas, pero la recomendación consensuada de los especialistas gira en torno a que ligar en línea no puede ser el único medio para encontrar sexo o amor. No deben perderse las ganas de salir con amigos o participar en diferentes actividades ociosas que te den la oportunidad de descubrir a gente real en ámbitos reales, sin distorsiones. No olvidemos que estas herramientas también buscan el enganche del consumidor y modifican, sin darnos cuenta, la forma en la que nos relacionamos.