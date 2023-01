Entrar en redes sociales muy a menudo cambia el cerebro de los niños y adolescentes, según un estudio

La emergencia en los últimos años de tecnologías de la información como los smartphones o las redes sociales ha cambiado radicalmente nuestras vidas, incluso en aquellas personas que lo han vivido como adultos. Por ello, es natural que los científicos muestren un especial interés sobre cómo puede afectar a aquellos que han vivido este acontecimiento en su infancia o su adolescencia.

Ahora, un estudio ha concluido que en niños y adolescentes de entre 12 y 13 años entrar con frecuencia en tres redes sociales (Facebook, Instagram y Snapchat) produce alteraciones en el neurodesarrollo.

Sensibilidad ante recompensas y castigos

Concretamente, señalan los autores en el medio académico JAMA Network, estos cambios son evidentes en circuitos relacionados con la saliencia afectiva, motivacional y muy especialmente el control cognitivo en respuesta a anticipar recompensas y castigos sociales.

Para comprobar esto, los investigadores tomaron a 169 participantes de estas edades y les realizaron pruebas de resonancia magnética funcional con el fin de observar la actividad de diferentes regiones cerebrales ante situaciones que implicaban estímulos de refuerzo o castigo similares a los que aparecen cuando los jóvenes consultan las redes sociales.

Efectivamente, aquellos jóvenes que consultaban sus redes sociales más a menudo mostraban cambios en el patrón de actividad con respecto a los que no entraban en ellas de manera tan habitual. Esto, apuntan, parece sugerir que la influencia de las redes sociales estaría provocando cambios a nivel funcional relacionados principalmente con la sensibilidad a los estímulos gratificantes o aversivos de naturaleza social.

Así, estos resultados parecen aportar al corpus de evidencia que sitúa las redes sociales como un factor importante en el desarrollo neurológico de los jóvenes. Eso sí, los propios autores opinan que es necesario llevar a cabo más investigación sobre esta cuestión, especialmente que se dirija a determinar la naturaleza más concreta de los cambios observados.

Referencia

Maza MT, Fox KA, Kwon S, et al. Association of Habitual Checking Behaviors on Social Media With Longitudinal Functional Brain Development. JAMA Pediatrics (2023) doi:10.1001/jamapediatrics.2022.4924