El estudio más largo hasta la fecha asocia los temblores en adultos con un mayor riesgo de demencia

Cerca de un millón de personas en España padece demencia, un grupo de enfermedades que se caracterizan por la degradación progresiva de los tejidos cerebrales y de diversos parámetros de la función cognitiva.

Pues bien, un nuevo estudio, el más largo llevado a cabo sobre la cuestión hasta la fecha, ha relacionado el riesgo de desarrollar estas patologías con uno de los trastornos motores más comunes: el tremor esencial, una forma habitual de temblores en los adultos.

Relación entre tremor esencial y riesgo de demencia

Tal y como publican estos autores en la revista especializada Annals of Neurology, esta conclusión es el resultado de reclutar a 222 pacientes, de los que 177 participó en evaluaciones periódicas a lo largo de un seguimiento medio de cinco años.

En esta muestra, observaron una incidencia acumulativa del 18.5% y una tasa de conversión anual media desde deterioro cognitivo leve a demencia (los pacientes que pasaron de simplemente sufrir un deterioro cognitivo no patológico a ser diagnosticados con demencia) del 12.2%.

Estas cifras, explican, no sólo son casi tres veces más elevadas que las que se observan en la población general, sino que representan la mitad que las documentadas en torno a la asociación entre tremor esencial y párkinson, un trastorno neurodegenerativo con importantes síntomas de carácter motor.

Un nuevo factor de riesgo

La relevancia de estos hallazgos radica en sus implicaciones clínicas. Por una parte, se debe tener en cuenta que aquellas personas que sufren tanto tremor esencial como demencia tienen mayores probabilidades de requerir ayudas a la movilidad, como andadores o sillas de ruedas; de necesitar asistencia sanitaria en el hogar y de requerir soluciones habitacionales no independientes que aquellos pacientes que sólo padecen tremor esencial.

Por otro lado, identificar factores de riesgo en el desarrollo de la demencia puede ayudar a incrementar la vigilancia sobre los pacientes que más lo necesitan, potencialmente detectando las enfermedades neurodegenerativas en sus fases iniciales que es cuando los tratamientos pueden resultar más eficaces.

Así, estos autores aconsejan a los profesionales que estén especialmente atentos a los pacientes con tremor esencial y primeros síntomas de deterioro cognitivo leve, a fin de poner en marcha diferentes intervenciones que puedan ralentizar la aparición de cuadros de demencia.

Referencias

Ali Ghanem, Diane S. Berry, Allison Burkes, Natalie Grill, Talía M. Hall, Kira A. Hart, Nora C. Hernández, Silvia Chapman, Vibhash D. Sharma. Prevalence of and Annual Conversion Rates to Mild Cognitive Impairment and Dementia: Prospective, Longitudinal Study of an Essential Tremor Cohort. Annals of Neurology (2024). DOI: https://doi.org/10.1002/ana.26927

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.