Un estudio muestra la relación entre la velocidad a la que hablamos y el riesgo de sufrir demencia

La demencia es una afección que afecta al cerebro, provocando problemas de memoria, cambios de comportamiento y, en ocasiones, dificultad con el movimiento.

Suele ocurrirle a personas mayores, por lo que puede resultar difícil saber si se trata simplemente de un síntoma de envejecimiento normal o de algo más grave.

Pero los científicos ahora han descubierto un signo potencial de demencia y enfermedad de Alzheimer que podría aparecer cuando alguien habla. La investigación desveló que la rapidez con la que alguien habla podría ser una pista sobre la salud de su cerebro.

El estudio, publicado en Aging, Neuropsychology, and Cognition, fue realizado por un equipo de la Universidad de Toronto y el Centro Baycrest de Atención Geriátrica en Canadá.

Los investigadores descubrieron que la rapidez con la que alguien habla podría ser un mejor indicador de la salud del cerebro que la dificultad para encontrar palabras, que es algo que sucede a medida que envejecemos.

El doctor Jed Meltzer, coautor del estudio, dijo: "Nuestros resultados indican que los cambios en la velocidad general del habla pueden reflejar cambios en el cerebro".

"Esto sugiere que la velocidad del habla debería evaluarse como parte de evaluaciones cognitivas estándar para ayudar a los médicos a detectar el deterioro cognitivo más rápido y ayudar a los adultos mayores a mantener la salud de su cerebro a medida que envejecen", dijo Meltzer.

Sin embargo, el estudio, llamado Componentes cognitivos del aumento relacionado con el envejecimiento en la dificultad para encontrar palabras, solo encontró un vínculo entre la velocidad del habla y la salud del cerebro, no que uno cause el otro. Por lo tanto, entrenar a una persona para que hable más rápido podría no mejorar la salud del cerebro.

Así fue el estudio

En la investigación participaron 125 voluntarios sanos de entre 18 y 90 años que completaron tres pruebas diferentes. Una prueba fue un juego de nombrar imágenes en el que tenían que responder preguntas sobre imágenes mientras ignoraban las palabras que distraían y escuchaban a través de auriculares.

En otra prueba, los participantes describieron dos imágenes complejas durante 60 segundos cada una, con un software basado en inteligencia artificial que analizaba su desempeño lingüístico.

La prueba final incluyó controles estándar para determinar las capacidades mentales que a menudo disminuyen con la edad y están relacionadas con el riesgo de demencia.

Estos controles pusieron a prueba la función ejecutiva, que es la capacidad de gestionar información contradictoria, mantenerse concentrado y evitar distracciones. Muchas de estas habilidades parecieron empeorar con la edad, incluida la velocidad para encontrar palabras.

El equipo de científicos descubrió que no era la pausa para encontrar palabras lo que tenía el vínculo más fuerte con la salud del cerebro, sino la velocidad del habla que rodeaba las pausas.

Esto sugiere que, si bien muchos adultos mayores pueden preocuparse por la necesidad de hacer una pausa para buscar palabras, podría ser una parte normal del envejecimiento.

Sin embargo, los científicos creen que hablar más lento, incluso sin pausas, podría ser un "indicador más importante" de cambios en la salud del cerebro.

Los investigadores planean realizar más estudios en los que controlen a las mismas personas durante muchos años. Quieren ver si la velocidad a la que alguien habla realmente puede informarnos sobre su salud cerebral a medida que envejece.

El Centro Baycrest dijo: "A su vez, estos resultados podrían respaldar el desarrollo de herramientas para detectar el deterioro cognitivo lo más temprano posible, permitiendo a los médicos prescribir intervenciones para ayudar a los pacientes a mantener o incluso mejorar su salud cerebral a medida que envejecen".