El cerebro humano es cada vez más grande: ¿Reduce un mayor tamaño el riesgo de demencia?

Cerca de un millón de personas en España padece demencia, un conjunto de condiciones neurodegenerativas en la que se produce una reducción importante en el tamaño de varias regiones cerebrales. Debido a factores como el envejecimiento de la población, se prevé que la incidencia de estas enfermedades no haga sino aumentar.

No obstante, también hay noticias esperanzadoras. Un nuevo estudio, llevado a cabo por investigadores del centro Davis Health de la Universidad de California, ha encontrado que a lo largo de las últimas décadas el tamaño medio del cerebro de las personas ha ido aumentando progresivamente. Concretamente, los cerebros de las personas nacidas en los años 70 son, de media, un 6,6% más grandes que los de los nacidos en los años 30. Y esto podría tener un impacto positivo sobre el riesgo de desarrollar demencia.

Un aumento del 6,6%

Tal y como explican estos autores en el medio especializado JAMA Neurology, en todas las formas de demencia se presenta un cierto grado de disminución del volumen cerebral. Particularmente, esto es más pronunciado en el alzhéimer y en la demencia vascular.

Concretamente, este hallazgo se basa en las imágenes de resonancia magnética tomadas a 3.226 personas nacidas entre 1930 y 1970. Mediante estas pruebas, se encontró que el volumen intracraneal de los más jóvenes era de media un 6,6% mayor que el de los más mayores, así como que los nacidos en las últimas décadas tenían un 7,7% más de volumen de materia blanca, un 2,2% más de materia gris cortical, un 5,7% más de volumen hipocampal y una superficie cortical un 14,9% mayor.

Se cree que este fenómeno respondería a una mezcla de factores genéticos y factores ambientales externos como algunos relacionados la salud, factores sociales, culturales y educativos.

La reserva cerebral y el riesgo de demencia

La idea de que el mayor tamaño en estas estructuras podría impactar en el desarrollo cerebral y en la salud del órgano parte del concepto de 'reserva cerebral': es decir, que un mayor tamaño del cerebro daría más tiempo y reduciría el riesgo de que se produzcan patologías asociadas a un descenso del volumen cerebral.

Esta hipótesis, no obstante, sigue en discusión por parte de la comunidad científica; hay estudios (como el publicado en el medio especializado Lancet Neurology) que enfatizan en cambio la 'reserva cognitiva' (definida por cómo funciona el cerebro, más que por su volumen) es más importante que el tamaño cerebral en relación al riesgo de demencia.

Por tanto, el aumento en el volumen cerebral y de qué manera está relacionado con el riesgo de demencia u otros síntomas de deterioro cognitivo es una cuestión que deberá ser investigada en el futuro y a largo plazo. Por ahora, eso sí, representa una luz en un panorama en el que, previsiblemente, vamos a ver un aumento muy notable en la incidencia de las enfermedades neurodegenerativas como las demencias.

