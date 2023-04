Encuentran circuitos cerebrales 'desconectados' en el cerebro de las personas con esquizofrenia

La esquizofrenia es una condición psiquiátrica caracterizada por la aparición de síntomas muy graves, como alucinaciones, psicosis (percepción e interpretación inadecuada de la realidad), discurso desorganizado o retraimiento social.

En los cerebros de las personas sin esquizofrenia, las ideas, palabras y frases que comparten un significado común o que están relacionadas de alguna manera (relación semántica) están conectadas para formar 'circuitos semánticos'. Por ejemplo, conceptos relacionados semánticamente con el término 'rojo' serían 'verde', 'fuego' o 'manzana'.

En cambio, en las personas con esquizofrenia las conexiones típicas se debilitan y por el contrario aparecen conexiones entre conceptos que normalmente no estarían relacionados.

Observar el cerebro en la esquizofrenia

Ahora, con la ayuda de técnicas de imagen de resonancia magnética funcional (fMRI) y técnicas de procesamiento de lenguaje natural, investigadores de la Universidad médica y dental de Tokio han descrito las características cerebrales específicas relacionadas con ese debilitamiento de las asociaciones en las personas con esquizofrenia.

La fMRI es una técnica que usa campos magnéticos para medir los cambios en el flujo sanguíneo en diferentes áreas del cerebro. Estos cambios, se cree, reflejan cambios en la actividad neuronal, lo que permite a los investigadores identificar qué áreas del cerebro se activan al realizar diferentes tareas o recibir diferentes estímulos.

De esta forma, como publican en el medio especializado Schizophrenia Bulletin, compararon la actividad neuronal de 14 pacientes con esquizofrenia y la de 17 personas sanas al ser expuestas a películas en color y sin sonido de escenas naturales (clips de animales o de paisajes, por ejemplo). En base a los patrones, identificaron de qué forma los diferentes conceptos se representaban en el cerebro.

Circuitos semánticos desorganizados

Así, hallaron que los 'circuitos semánticos' en los individuos sanos tienen las características de 'circuitos de mundo pequeño': una analogía de como funcionaría es un grupo de niños jugando al teléfono escacharrado, en el que el mensaje se transporta rápidamente porque todos los niños están conectados.

En el cerebro de los pacientes sin esquizofrenia, los conceptos se organizan en dominios semánticos específicos y conectados globalmente, lo que permite el pensamiento y el discurso coherentes.

Por el contrario, afirman estos autores, los 'circuitos semánticos' de las personas con esquizofrenia están desorganizados y aleatorizados, lo que contribuye a la psicosis y al discurso incoherente. Según reportan, cuanto mayor era esta disrupción, más severa era la psicosis del paciente.

Una técnica para investigar habilidades excepcionales

La relevancia de este trabajo radica en que aporta la primera evidencia biológica de esta 'debilitación de asociaciones' de la esquizofrenia, mostrando una pérdida de coherencia en la actividad del cerebro durante el procesamiento mental.

Esto resulta potencialmente importante porque implica que un profesional médico podría medir la disrupción de asociaciones y, en principio, monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento, por ejemplo. Igualmente, estos hallazgos abren la puerta a encontrar biomarcadores neuronales de la esquizofrenia que podrían indicar factores relacionados con el riesgo, la progresión y el tratamiento.

Incluso, los autores afirman que esperan que su método facilite la investigación futura de "las experiencias alteradas o creativas de los individuos con enfermedad mental o habilidades excepcionales, que hasta el momento sólo han sido accesibles a través de los reportes verbales y la conducta.

