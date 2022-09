Esquizofrenia infantil, un trastorno poco frecuente pero muy grave: cómo identificarla y tratarla 

La esquizofrenia es un trastorno mental poco común que afecta a 24 millones de personas en todo el mundo, según afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero, si de algo se habla poco es de la esquizofrenia infantil. Su diagnóstico es todavía menos habitual, sin embargo, ha habido algún caso que merece la pena conocer.

Uno es el de Jani Schofield, una niña que representó el caso de esquizofrenia infantil más severo. Se le diagnosticó a los 6 años de edad, algo insólito, y hasta se llevó a cabo un documental sobre su situación. Las causas todavía son una incógnita. El Manual MSD menciona los problemas en el desarrollo del cerebro en la gestación como una de ellas.

Desafortunadamente, Jani Schofield no ha sido la única niña diagnosticada con esquizofrenia infantil, aunque sus causas no estén del todo claras. En lo que sí coinciden los expertos, según recoge el Manual MSD, esta esquizofrenia de temprana edad no está vinculada con negligencias en el cuidado hacia los niños u otras circunstancias.

¿Cómo identificar la esquizofrenia en niños?

No es nada fácil realizar un diagnóstico adecuado a estas edades. Si atendemos al caso de Jani Schofield, sus padres llegaron a creer que era superdotada porque aprendía muy rápido. Sin embargo, tenía algunas actitudes extrañas como mirar fijamente a algo y seguirlo con los ojos, tener alucinaciones y asustarse porque les van a hacer daño, etc.

Otros síntomas son, como indican desde la American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (AACAP), los problemas para socializar y la tendencia al aislamiento. Esto es habitual observarlo en niños diagnosticados con esquizofrenia. Asimismo, también puede surgir un temperamento cambiante que puede confundirse con la bipolaridad.

La ansiedad y la autolesión también pueden aparecer en los niños que sufren este trastorno. Los delirios y dormir poco no tardarán en manifestarse, así como disminuirá el rendimiento escolar. No tardarán en surgir los conflictos familiares que provocarán una convivencia difícil donde la intervención de un profesional debe ser temprana.

La esquizofrenia y su gravedad en la infancia

A pesar de que este trastorno se considera grave, la verdad es que durante los primeros años de vida esto es todavía mayor. Las razones se deben a que es un periodo en el que los niños se desarrollan y la esquizofrenia puede alterar esto, provocando problemas psicosociales importantes.

Debido a esto, la importancia de recibir un diagnóstico temprano y de iniciar un tratamiento es indispensable para que los niños con esquizofrenia puedan tener un desarrollo y crecimiento lo más normal posible. Si esto no ocurre, la sintomatología solamente empeorará.

¿Cómo se trata la esquizofrenia infantil?

La esquizofrenia no tiene cura en la actualidad todavía. Sin embargo, es posible llevar una vida normal con el tratamiento idóneo. El uso de antipsicóticos debe combinarse, como explican desde el Manual MSD, con un seguimiento psicológico y desarrollo de las habilidades sociales. El apoyo de la familia también será fundamental en todo momento.

La esquizofrenia infantil requiere, además de todo esto, de unos hábitos adecuados, como un buen descanso. No es sencillo, pues en edades tempranas se pueden recibir varios diagnósticos erróneos antes de determinar que estamos ante una esquizofrenia. Pero, una vez se haya descubierto lo que ocurre, hay formas para poder llevar una vida normal. Aunque, la detección temprana es vital para que esto pueda ocurrir.

