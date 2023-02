El párkinson afecta de diferente manera a hombres y mujeres: estos son los síntomas más comunes en cada uno de los sexos

Las enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer o el párkinson pueden manifestarse de muchas maneras diferentes, a veces algo difíciles de detectar. Por eso, existe un importante esfuerzo en investigación por encontrar los diferentes síntomas y cursos de la enfermedad, y entender qué factores influyen en ellos.

Ahora un nuevo estudio del proyecto COPPADIS, impulsado por el Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento (GETM) de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y publicado en el medio científico Journal of Clinical Medicine ha identificado importantes diferencias entre hombres y mujeres en el curso del párkinson, debido a que el sexo parece influir en los propios mecanismos de la enfermedad.

Primer estudio en gran cohorte

El trabajo analiza las diferencias por sexo en una gran cohorte (410 hombres y 271 mujeres), y según detalla el investigador Diego Santos, autor principal, en un comunicado de prensa, concluye que "diferentes factores genéticos, hormonales, neuroendocrinos y moleculares parecen estar implicados en las diferencias en la patogenia de la enfermedad de Parkinson entre hombres y mujeres. Debido a esto, ya sabemos que la incidencia y prevalencia de la enfermedad de Parkinson es entre 1,5 y 2 veces mayor en hombres que en mujeres y que el inicio de la enfermedad en mujeres es ligeramente más tardío que en hombres".

La novedad, en este caso, es que se analiza cómo estos mismos factores determinan la sintomatología tanto motora como no motora de la enfermedad y, en consecuencia, en la calidad de vida y en la autonomía diaria de los pacientes.

Así, el estudio ha hallado que síntomas como depresión, fatiga y dolor son más frecuentes y/o severos en mujeres, mientras que síntomas como hipomimia (disminución en la expresión facial), problemas del habla, rigidez e hipersexualidad son más comunes en los hombres.

Una mayor pérdida de calidad de vida en las mujeres

Respecto al efecto de esto en la calidad de vida, los autores destacan que, sobre todo a corto plazo, los hombres con enfermedad de Parkinson muestran una mayor tendencia a desarrollar una mayor discapacidad relacionada con los síntomas no motores de la enfermedad mientras que las mujeres ven más afectada su capacidad funcional para realizar las actividades de la vida diaria. En conjunto, la percepción de pérdida de calidad de vida también es generalmente mayor en las mujeres.

Otra diferencia que muestra el estudio es que parece que las mujeres reciben, en general, dosis más bajas de medicación específica para la enfermedad de Parkinson, aunque ajustando la dosis por el peso, no se observan diferencias entre ambos géneros. Por el contrario, las mujeres consumen antidepresivos, benzodiazepinas y analgésicos con mayor frecuencia.

"En nuestro análisis", dice Santos, "también hemos detectado otras muchas diferencias entre hombres y mujeres con enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, que las mujeres tienen más probabilidades de vivir solas, que tienen un menor nivel educativo, que consumen más fármacos para otras enfermedades, o que tienen más riesgo de padecer depresión (casi el doble que los hombres). Por el contrario ciertos hábitos nocivos (como el tabaquismo y consumo de alcohol) son significativamente más frecuentes en varones".

"Creemos que es importante conocer todas estas diferencias, porque conseguiremos adaptar mejor los tratamientos, predecir mejor sus resultados y, en general, mejorar la atención de nuestros pacientes si se tienen en cuenta las diferencias que existen en la progresión de la enfermedad de Parkinson por sexo y las distintas necesidades individuales y sociales”, concluye.

Referencias

Santos-García D, Laguna A, Hernández-Vara J, de Deus Fonticoba T, Cores Bartolomé C, Feal Painceiras MJ, Íñiguez-Alvarado MC, García Díaz I, Jesús S, Boungiorno MT, Planellas L, Cosgaya M, García Caldentey J, Caballol N, Legarda I, Cabo I, López Manzanares L, González Aramburu I, Ávila Rivera MA, Gómez Mayordomo V, Nogueira V, Puente V, Dotor García-Soto J, Borrué C, Solano Vila B, Álvarez Sauco M, Vela L, Escalante S, Cubo E, Carrillo Padilla F, Castrillo JCM, Sánchez Alonso P, Alonso Losada MG, López Ariztegui N, Gastón I, Kulisevsky J, Menéndez González M, Seijo M, Rúiz Martínez J, Valero C, Kurtis M, Ardura JG, Alonso Redondo R, Ordás C, López Díaz LM, McAfee D, Martinez-Martin P, Mir P, on behalf of the COPPADIS Study Group. Sex Differences in Motor and Non-Motor Symptoms among Spanish Patients with Parkinson’s Disease. Journal of Clinical Medicine (2023). DOI: https://doi.org/10.3390/jcm12041329