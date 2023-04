El nutriente que debes potenciar en tu dieta para reducir el riesgo de demencia

La demencia es una de las principales causas de muerte en el mundo, y sus cifras no hacen más que crecer. se trata de una enfermedad compleja cuyas causas no se comprenden del todo; sin embargo, se sabe que existen algunos factores del estilo de vida que incrementan el riesgo de padecerla.

Uno de estos factores es la dieta que seguimos, con lo que constituye un área ideal para realizar cambios si queremos prevenir en lo posible la aparición de la patología.

Más volumen cerebral y menos lesiones

En esta línea, un nuevo estudio de gran cohorte realizado sobre 6.000 adultos a lo largo de 16 meses ha encontrado que el consumo elevado de magnesio en la dieta se relaciona con un mayor rendimiento cognitivo y un menor riesgo de padecer demencia.

Según publican los autores en el medio especializado European Journal of Nutrition, el análisis de datos de estos participantes, incluyendo valores de la tensión sanguínea, imágenes de resonancia magnética y consumo diario de magnesio arrojó que los consumos de magnesio más elevados se relacionaban con mayores volúmenes cerebrales y menos lesiones en la materia blanca. Cabe destacar que tanto la disminución del volumen cerebral como la aparición de esta clase de lesiones se consideran indicaciones de demencia.

No sólo eso, sino que encontraron que consumir más de 550mg de magnesio diariamente se relaciona con un cerebro de media un año más joven (según marcadores biológicos del envejecimiento cerebral) a los 55 años de edad que el de los pacientes que consumían 350mg (una cantidad cercana al consumo diario medio habitual).

El magnesio, un nutriente neuroprotector

Esto significaría, argumentan, que aumentar el consumo de magnesio en un 41% podría mejorar la salud cerebral, preservar la habilidad cognitiva y disminuir el riesgo de padecer demencia.

Un detalle interesante es que los autores detectaron importantes diferencias entre hombres y mujeres; específicamente, en estas últimas, la disminución en el consumo de magnesio a lo largo del tiempo se relacionaba con mayores volúmenes cerebrales que en el caso de una ingesta alta constante.

Las conclusiones encajan con evidencias previas que acreditaban los efectos neuroprotectores del magnesio, así como sus beneficios sobre los valores de la presión sanguínea. En buena parte, estas propiedades se explican porque el elemento parece reducir la inflamación, cuya cronicidad es un factor contribuyente a las patologías neurodegenerativas.

Como todo, una cantidad excesiva de magnesio puede sin embargo resultar dañina. Por ello, la mejor manera de aumentar la presencia de este nutriente en nuestra dieta es mediante alimentos que lo contengan, tales como las pipas de calabaza, la chía, las almendras, las espinacas, los anacardos, los cacahuetes o la leche de soja.

Referencias

