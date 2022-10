El fármaco contra los infartos que muestra resultados positivos para tratar el alcoholismo

La espironolactona, un medicamento diurético ahorrador de potasio empleado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la hipertensión, ha mostrado potencial para tratar la adicción al alcohol, según concluye una investigación publicada en el medio especializado Molecular Psychiatry.

Un estudio en tres especies y con dos métodos

Tal y como explican los autores, adscritos al Instituto Nacional del Abuso de Drogas (NIDA), el Instituto Nacional para el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIAA) y la Universidad de Yale, todas ellas instituciones norteamericanas, inicialmente estudiaron el efecto de la espironolactona en roedores. En estos modelos observaron que reducía los atracones de alcohol (en ratones) y la auto-administración de alcohol (en ratas) sin afectar adversamente su ingesta de comida o agua y sin causar problemas motores o de coordinación.

Además, analizaron registros sanitarios electrónicos extraídos del sistema sanitario de los veteranos del ejército de Estados Unidos para explorar cambios potenciales en el uso de alcohol en pacientes que habían sido tratados con espironolactona por otros motivos.

Así, encontraron una asociación importante entre el tratamiento con este fármaco y una reducción en el consumo autorreportado de alcohol, especialmente en aquellos pacientes que habían informado de un uso peligroso o episódico severo del alcohol antes de comenzar el tratamiento.

Más fármacos para el alcoholismo

El resultado de la investigación en tres especies diferentes y con métodos distintos otorga a los autores confianza en estar ante un hallazgo de relevancia científica y clínica. Especialmente, teniendo en cuenta la necesidad actual de aumentar la gama de tratamientos farmacológicos para el alcoholismo; una afección cuyas vías neuroendocrinas, por otra parte, ofrecen numerosas dianas terapéuticas prometedoras.

En este sentido, estudios previos habían encontrado que los pacientes alcohólicos a menudo muestran cambios en las hormonas periféricas incluyendo la aldosterona, que juega un papel clave en la regulación de la tensión sanguínea y los electrolitos como el potasio.

Referencias

Farokhnia, M., Rentsch, C.T., Chuong, V. et al. Spironolactone as a potential new pharmacotherapy for alcohol use disorder: convergent evidence from rodent and human studies. Mol Psychiatry (2022). https://doi.org/10.1038/s41380-022-01736-y