El uso del alcohol en la adolescencia se relaciona con insatisfacción en la mediana edad y peor salud

A pesar de lo extendido que está el uso de alcohol en nuestras sociedades, existe consenso científico en que se trata de una sustancia increíblemente dañina en muchos aspectos de nuestra salud. Entre los expertos, especialmente, existe preocupación por su uso en la infancia y la adolescencia, etapas fundamentales en el desarrollo del organismo y de la psicología.

Efectos a lo largo de las décadas

Profundizando en esta línea, un estudio dirigido por la Virginia Commonwealth University y la Universidad de Rutgers ha encontrado que el uso de alcohol durante la adolescencia se relaciona con una peor satisfacción vital y un peor estado de salud general más adelante en la vida.

Tal y como detallan los autores en el medio académico Alcoholism: Clinical & Experimental Research, además concluyeron también que las mayores tasas de abuso de alcohol en la adolescencia se relacionaron con mayores problemas con el alcohol en jóvenes adultos, y que a su vez los problemas con la bebida en la veintena se asociaban a problemas para dejar el hábito en la treintena.

Estos hallazgos, defienden, evidencian la necesidad de poner en marcha estrategias preventivas dirigidas a la población adolescente que tengan en cuenta la salud a largo plazo.

Un estudio sobre gemelos

Para llegar a estas conclusiones, definieron el uso adolescente en base a parámetros como la frecuencia de ebriedad, la frecuencia de uso de alcohol y los problemas con el alcohol entre los 16 y los 18,5 años de edad; y los resultados en la mediana edad en base a la satisfacción vital autorreportada, los síntomas físicos y la autoevaluación de la salud a los 34 años.

Una particularidad metodológica es que este trabajo emplea datos extraídos de cuestionarios realizados a 2.733 pares de gemelos, con lo que permite controlar variables tales como la genética o la crianza.

De esta manera, ofrece una imagen más clara de los efectos indirectos del alcohol no sólo en el corto o en el medio plazo, sino incluso a través de varias décadas en la vida.

Referencias

Angela Pascale, Mallory Stephenson, Peter Barr, Antti Latvala, Sari Aaltonen, Maarit Piirtola, Richard Viken, Richard J. Rose, Jaakko Kaprio, Hermine Maes, Danielle M. Dick, Jessica E. Salvatore. Exploring the relationships between adolescent alcohol misuse and later life health outcomes. Alcoholism Clinical & Experimental Research (2022). DOI: https://doi.org/10.1111/acer.14917