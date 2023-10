Día internacional de lucha contra el cáncer de mama: por qué es fundamental detectarlo a tiempo y cuál es la mejor prueba para ello

El cáncer de mama sigue siendo el más diagnosticado en España, además de ser el que más muertes provoca entre las mujeres de nuestro país. Y, si bien la ciencia sigue buscando tratamientos más efectivos y seguros, los expertos insisten en que una de las estrategias más importantes para disminuir estos terribles números pasa por la prevención y la detección temprana de estos tumores.

¿Por qué es importante detectarlo pronto?

Como sucede con la mayoría de los cánceres, detectar el problema a tiempo mejora con mucho el pronóstico del paciente. Para entender por qué, debemos repasar brevemente en qué consiste esta enfermedad.

De manera muy simplificada, los cánceres son crecimientos anormales en tejidos concretos que se inician cuando las células sufren ciertos daños genéticos (a menudo propiciados por factores externos) que comprometen ciertos mecanismos (como la muerte controlada) y comienzan a replicarse de manera anormal. En la mayoría de los casos, el sistema inmune del cuerpo detecta estos defectos en las células y termina con ellas antes de que la amenaza se extienda.

No obstante, en ciertos casos, las células afectadas acumulan ciertas mutaciones (esos daños genéticos que mencionábamos) que las modifican de tal manera que son capaces de burlar las defensas naturales del cuerpo. Cuando esto sucede, la replicación sin límite continúa su curso hasta que, si no se interviene, el crecimiento anormal comienza a consumir los recursos que el tejido sano necesita, perjudicando su salud, y eventualmente se extiende a otras partes del organismo. Cuando se ha llegado a estas fases y el tumor se ha diseminado, combatirlo requeriría estrategias que afecten a todo el organismo y a menudo ya no es posible.

¿Cuál es la tasa de supervivencia en las primeras fases?

Los detalles específicos dependen del tipo de cáncer del que estemos hablando. En el caso concreto de los tumores mamarios, en las fases tempranas y con tratamiento las tasas de supervivencia son muy elevadas: de acuerdo con el portal de noticias sobre salud Healthline, alcanzan hasta el 99,3% a los cinco años en cánceres localizados.

Esto explica que, en las estrategias contra el cáncer de mama, los medios preventivos se han situado como herramientas fundamentales, sin que ello perjudique la búsqueda de tratamientos para atajarlo en las fases más avanzadas.

Estos medios preventivos no sólo pasan por las recomendaciones tradicionales para reducir el riesgo de cáncer en general (siendo la más notable evitar el uso de tabaco) sino también por la implantación de costumbres orientadas a detectar anormalidades (como palparse los pechos habitualmente) y de programas de cribado (la realización de mamografías de forma periódica, incluso en mujeres sanas).

La mamografía: ¿Cada cuánto debo realizármela?

La mamografía es una técnica de toma de imágenes de los pechos mediante tecnología de rayos X. Se prescribe cuando existen síntomas que puedan apuntar a la presencia de un tumor u otras anormalidades, pero igualmente se considera una prueba rutinaria en el contexto de estos programas de cribado.

Entre las pruebas de que disponemos en la actualidad para detectar el cáncer de mama, se trata de una de las más eficaces y eficientes (teniendo en cuenta el uso de recursos que supone), incluso en las fases iniciales, lo que la hace ideal para este propósito.

Como subraya el citado medio, esto no implica que no tenga algunas limitaciones. Existen estudios que han indicado que hasta un 20% de todos los tumores presentes en el momento del cribado pasan desapercibidos a la prueba. Por ello, a partir de las edades en las que el riesgo de cáncer de mama se incrementa (entre los 50 y los 74 años) se recomienda que la mamografía se realice anualmente.

Referencias

Ann Pietrangelo. Can Mammograms Detect Stage 1 Breast Cancer? Healthline (2023). Consultado online en https://www.healthline.com/health/breast-cancer/stage-1-breast-cancer-mammogram el 18 de octubre del 2023.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.