Descubren un nuevo reloj epigenético capaz de medir el envejecimiento biológico de las personas

Cuando los científicos estudian, por ejemplo, por qué hay países (como España) en los que las personas alcanzan una longevidad excepcional, a menudo se centran en el modo en el que el cuerpo humano envejece y cambia con el transcurso del tiempo. De este modo, en esta disciplina se considera por lo general que existen dos formas diferentes de envejecimiento: la cronológica y la biológica.

Medir la segunda, y conocer por qué en muchas personas no parece corresponderse con la primera, es una cuestión bastante compleja, y se trata de una rama de conocimiento aún emergente.

¿Cómo medir la edad biológica?

Aportando a esta nueva disciplina, un estudio recientemente publicado en la prestigiosa revista académica Journal of Internal Medicine ha encontrado un nuevo reloj epigenético para medir el envejecimiento de las personas: es decir, un marcador cuantificable en el modo en el que los genes se expresan (por explicarlo de manera sencilla, los mecanismos químicos por los que la información que contienen se 'materializa' químicamente).

El hallazgo se basa en el análisis de una cohorte de 400 personas con enfermedad renal crónica y 100 participantes sanos. Se escogió a personas con esta enfermedad, entre otros motivos, porque se sabe que esta patología produce algunos indicadores de un envejecimiento biológico acelerado.

Aunque inicialmente los autores investigaron algunos de los 'relojes' biológicos ya conocidos, observaron que sus resultados no siempre coincidían de manera precisa entre sí ni, especialmente, con los resultados clínicos reales de los pacientes. No obstante, encontraron un valor que sí lo hacía, empleando una técnica química conocida como 'etiquetado de metilación'. La metilación es, coincidentemente, un proceso químico que se produce de manera natural durante el envejecimiento por el cual grupos de metilo se acumulan en las moléculas de ADN, reduciendo la transcripción del ADN (su 'traducción a proteínas') y alterando el fenotipo (las características observables) de las personas.

¿Para qué sirven estos relojes?

Los relojes epigenéticos están en voga en el marco de la biología, ya que por lo que sabemos son herramientas útiles para medir de manera objetiva diferentes aspectos del envejecimiento biológico de los organismos.

Lo importante no son estas herramientas en sí mismas, sino el hecho de que pueden ayudarnos a comprender de qué manera, por ejemplo, los factores del estilo de vida (la dieta, la actividad física, el uso de sustancias o medicaciones, la calidad del sueño) afectan a nuestro organismo y al modo en el que envejece.

Con todo, no debemos perder de vista el hecho de que a fin de cuentas es la función del organismo lo que importa. El objetivo no es tanto poder 'conocer' nuestra edad biológica en base a estas complejas mediciones (en tal supuesto, tal vez sea más útil medirla a partir de la función del organismo) sino obtener un mayor conocimiento de lo que sucede en nuestro cuerpo a nivel molecular, y de qué manera actuar sobre estos procesos cuando sea necesario.

Referencias

Ognian Neytchev, Helen Erlandsson, Anna Witasp, Louise Nordfors, Abdul Rashid Qureshi, Ken Iseri, Hokuto Morohoshi, Colin Selman, Thomas Ebert, Karolina Kublickiene, Peter Stenvinkel & Paul G. Shiels. Epigenetic clocks indicate that kidney transplantation and not dialysis mitigates the effects of renal ageing. Journal of Internal Medicine (2023). DOI: 10.1111/joim.13724

