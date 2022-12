Así fue la cirugía sin precedentes de médicos españoles para que un niño volviese a mover el brazo

Recientemente, la Unidad de Traumatología de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario practicó una compleja operación a un niño de 14 años que logró devolverle la movilidad en el brazo.

Tal y como informan desde el centro, uno de los puntos reseñables del caso es el hecho de que para poder llevar a cabo el procedimiento los profesionales emplearon una novedosa tecnología española que emplea la realidad virtual y aumentada.

"No nos hacían caso"

Omar es un adolescente de tan solo 14 años originario de Gambia. Hace algo más de un año, sufrió una caída que le provocó una fractura en el brazo izquierdo.

Su padre, Abdow, explica a 20minutos la sensación de impotencia en el país natal del menor. "La fractura no le soldó bien. Yo sabía que había que hacer algo, pero en Gambia y en Can Misses (hospital público en Ibiza) no nos hacían caso", se lamenta. "Estuvo haciendo rehabilitación allí mucho tiempo, y llegó un momento en el que ya no pudimos más porque yo no veía ninguna mejoría", explica.

"Decidí llevarlo a otro sitio a que nos dieran otra opinión, aunque tuviera que pagar", continúa explicando el padre del pequeño, que reside en Ibiza desde hace muchos años. "Fue cuando decidí llevarlo a la Policlínica", añade.

"Si no se operaba, jamás se iba a recuperar bien"

"El brazo se le estaba quedando algo más pequeño", detalla. "Podía doblar un poco, pero llegaba un punto que ya no más. Él iba a la escuela y jugaba y entrenaba al fútbol, pero por ejemplo se le enfriaba mucho la mano, se le quedaba helada", cuenta.

Inma Soriano, la traumatóloga que dirigió la operación, comenta a este medio a qué responden estos síntomas: "Hace un par de años se cayó y se hizo una fractura en el codo que se llama supracondílea. Por cómo era la lesión, el caso era quirúrgico, pero no le operaron y quedó con una deformidad que se llama consolidación viciosa".

"Eso le limitaba mucho la movilidad del codo. A pesar de ello, cuando su padre se lo trajo, en Can Misses les dijeron que siguiera con rehabilitación; pero los rehabilitadores, al ver el caso, se dieron cuenta de que si no se operaba jamás iba a recuperar la movilidad bien", prosigue.

"Esto no se había hecho nunca"

"Abdow se lo trajo aquí", recuerda, "y al verlo observé que con una osteotomía se podía solucionar". Una osteotomía, puntualiza, "consiste en cortar la zona de la fractura y volver a colocárselo en su sitio con una placa a medida".

"Esto nunca se había hecho", matiza, "porque las placas a medida las hace una casa comercial que se llama Planificación Quirúrgica que ha diseñado un navegador virtual con realidad aumentada. Entonces, con un casco se crea una realidad mixta en la cual durante la operación puedes ver la fractura y ver cómo llevar a cabo el procedimiento".

"Yo les conocía de hace años, a ellos y al traumatólogo con el que trabajan, así que les pedí que viniesen y a través de la fundación Julián Vilás Ferrer lo hicimos posible", añade. Esta fundación, del Grupo Policlínica, ayuda a personas con necesidades especiales a poder costear tratamientos médicos que no pueden permitirse de otro modo.

"El codo se quedó perfectamente"

Concretamente, señala Soriano, el problema de Omar era que "cuando una fractura no se suelda bien, lo que hace es quedarse con la forma en la que se ha roto. Es una consolidación afuncional, que no permite la movilidad del codo. Abdow estaba preocupado, entre otras cosas, porque el niño le decía que se metían con él por eso".

Para la operación, la doctora señala que se le realizó un TAC del codo sano al niño y, en base a ello, se elaboraron las placas a medida según la anatomía del codo a medida. Posteriormente, el navegador guía a los profesionales sobre cómo hacer el corte y cómo recolocar la articulación en su sitio basándose en el codo sano: "Tardamos súper poco; no usamos nada de radio, con lo que el niño no se irradió y nosotros tampoco; y las placas estaban perfectamente adaptadas. El codo se quedó perfectamente".

Previamente ya se venían realizando osteotomías, pero la traumatóloga recuerda que se venían haciendo a ojo, sistema por el cual no quedan perfectas. No se tiene la certeza de haber hecho el corte y la angulación buena.

"Está jugando al fútbol todos los días"

Con esto, el niño se está recuperando muy rápidamente. "Lo dobla y lo estira bien; ha restituido la movilidad y el balance articular casi al 100%", afirma.

Fotografía de la operación de Omar. Grupo Policlínica

"Está muy contento, concuerda por su parte Abdow. No le duele; está jugando al fútbol todos los días. Aún no lo dobla al 100%, pero el 90 o el 95% de la movilidad sí que la ha recuperado", señala.

Soriano apunta que el niño aún tiene una cierta rehabilitación por delante para terminar de completar su recuperación: "Le operamos en noviembre, y se le ha mandado cinesiterapia, que es movilidad en suspensión forzada y algo de ganancia muscular para que el brazo vuelva a coger algo de peso. Al niño le queda aún por desarrollarse, así que se le quedará perfecto todo".

Mientras tanto, Abdow se deshace en agradecimientos hacia la doctora. "Para mí fue el ángel de la guarda. Es una persona de la que nunca nos podremos olvidar. Gracias a ella, todo ha podido acabar bien", concluye.