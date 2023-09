Chat GPT diagnostica correctamente a un niño después de que visitase a 17 doctores durante tres años

Aunque se trata de una tecnología que aún tiene que ser perfeccionada y que en ningún caso sustituye el criterio y los conocimientos de los profesionales, las herramientas de inteligencia artificial están mostrando un gran potencial en varias áreas de la medicina incluyendo el diagnóstico de enfermedades.

Síntomas inusuales

Un caso ilustrativo, si bien excepcional, es el de Alex, un niño norteamericano que tal y como cuenta el programa Today de la cadena NBC obtuvo un diagnóstico correcto (verificado posteriormente por profesionales) a través de la popular aplicación de inteligencia artificial ChatGPT después de haber visitado a 17 médicos a lo largo de tres años sin que dieran con su enfermedad.

La historia, relata la cadena de televisión norteamericana, se remonta a los confinamientos por la covid-19, momento en el que la madre de Alex, Courtney, compró un castillo inflable para sus hijos. A partir de entonces Alex empezó a reportar un dolor que sólo era capaz de soportar mediante analgésicos.

Posteriormente, Alex desarrolló un hábito de masticar cosas que motivó que su madre lo llevase al dentista en primer y lugar y, posteriormente, comenzase una búsqueda del origen del problema que le llevó tres años y visitas a 17 médicos.

Un diagnóstico a través de ChatGPT

Fruto de la desesperación, finalmente Courtney introdujo todos los síntomas que había registrado sobre su hijo, así como toda la información que podía extraer de sus imágenes de resonancia magnética. La respuesta de la aplicación tenía mucho sentido: síndrome de la médula anclada.

El síndrome de la médula anclada consiste en una malformación de la médula espinal en la cual el tejido de la misma forma ciertas 'ataduras' que restringen su movimiento, causando que se estire de manera anormal. Se trata de un problema muy relacionado con la espina bífida, un defecto congénito en el que el parte de la médula espinal no se desarrolla totalmente y parte de sus nervios están expuestos.

Aunque en ocasiones existen signos visibles de estas patologías desde el nacimiento, este no es siempre el caso. Los síntomas pueden ser complejos y variados (arrastrar una pierna, pérdida del control de la vejiga, estreñimiento, escoliosis, retraso en la obtención de ciertas habilidades...) lo que puede dificultar el diagnóstico hasta edades más avanzadas.

El futuro de la IA en la medicina

ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial que responde al input proporcionado por el usuario en base a un ingente volumen de datos a los que accede por internet. Aunque puede tener ciertas dificultades a la hora de simular una conversación convincente con una persona, resulta un sistema prometedor a la hora de ofrecer diagnósticos (desde luego, más que otras herramientas previas como los grandes buscadores de internet) ya que ofrece respuestas basadas en la coincidencia de los síntomas reportados con prácticamente toda la literatura médica.

Aún así, la inteligencia artificial, hoy por hoy, debe ser vista como una herramienta que puede asistir a los profesionales a la hora de formular un diagnóstico; no como un sustituto. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que cuando ChatGPT no encuentra la respuesta a una pregunta puede inventarse parte de la misma, en un fenómeno denominado 'alucinación'.

De hecho, tecnologías como ChatGPT están sirviendo como base para que ciertos desarrolladores trabajen en herramientas de inteligencia artificial especialmente orientadas al ámbito médico que minimicen este tipo de errores; en cualquier caso, sí que parece imprescindible la observación de profesionales para entender cómo cada síntoma se relaciona con las particularidades de cada paciente, así como para verificar las sugerencias de la inteligencia artificial.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Meghan Holohan. A boy saw 17 doctors over 3 years for chronic pain. ChatGPT found the diagnosis. Today (2023). Consultado online en: https://www.today.com/health/mom-chatgpt-diagnosis-pain-rcna101843 el 14 de septiembre de 2023.