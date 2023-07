Estos son los motivos por los que algunos bebés nacen con cola

No es ciencia ficción: los humanos con cola existen. Son casos excepcionales, tanto que solamente se han contabilizado 40 en el mundo. Se trata de bebés que nacen con un apéndice trasero de hasta 18 centímetros de largo, y hay quien cree que son algo así como un vestigio de lo que fuimos, pero son muchas las teorías que giran en torno a las colas humanas.

"Las colas humanas son extremadamente infrecuentes y generalmente se diagnostican después del nacimiento, sin antecedentes prenatales o familiares asociados con su aparición", sostienen desde un estudio de la Revista de informes de casos de cirugía pediátrica.

La cola vestigial, ¿una teoría anticuada?



El autor de esta polémica teoría fue Charles Darwin, quien hace más de un siglo afirmaba que las colas vestigiales humanas son accidentes evolutivos o restos rudimentarios de un antepasado primate colado.

Desde entonces, la ciencia tomó por buena la teoría y asumió que cuando esta aparecía, lo que había detrás era una mutación genética que impedía borrar ese vestigio de nuestro cuerpo.

Sin embargo, son muchos los que comienzan a poner en duda las palabras de Darwin, pues consideran que se trata de una teoría anticuada. Aunque, por desgracia, no existen suficientes investigaciones sobre el origen de esta anomalía como para dar una alternativa de sobrada evidencia.

Hay quienes sugieren que se trata de una prolongación de la cola embrionaria, y quienes creen, por otro lado, que es, en efecto, una cola verdadera. Sea cual sea su origen, la mayoría de los expertos coinciden en que se trata de un problema congénito y no de un rasgo vestigial inofensivo.

Todos tuvimos cola cuando fuimos embriones



La aparición de la cola sucede en la quinta semana del desarrollo humano, cuando aún somos embriones. En pleno proceso de creación de lo que seremos nos brota una estructura parecida a la médula espinal con un tubo neural. Lo normal, es que en la semana ocho haya desaparecido, absorbida por el cuerpo, por eso casi todos nacemos sin ella.

Dos tipos de cola



A diferencia de los animales, la cola humana no tiene hueso, o al menos, no la conocida como ‘cola vestigial’, que está compuesta de músculo, tejido conectivo, vasos sanguíneos y nervios, y recubierta de piel. No obstante, según un estudio publicado en 1985, se cree que podrían existir dos tipos de colas humanas, por lo que a esa primera, la ‘cola vestigial, habría que sumarle la ‘pseudocola’ que también nace del coxis y suele estar hecha de hueso.

Los problemas más allá de la cola



Cuando un bebé nace con cola, además de someterse a una cirugía estética más o menos sencilla para hacerla desaparecer, algunos científicos afirman que es primordial que se les someta a pruebas neurológicas. La razón es que en un estudio publicado en 2008 se descubrió que estas colas vestigiales podrían estar asociadas a un difrasismo subyacente. Esto es, una malformación del tubo neural que provoca defectos neurológicos. Así, la mitad de los casos de bebés examinados estaban relacionados con meningocele o espina bífida oculta, por tanto, requerían cuidados médicos más allá de la intervención quirúrgica.

