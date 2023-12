Alerta Sanitaria: Retiran un queso de leche cruda vendido en España por presencia de la bacteria E. Coli productora de toxina Shiga

Las autoridades francesas han dado el aviso sanitario tras detectar que un queso elaborado con leche cruda se ha vinculado con al menos seis casos graves de infección por bacteria E.Coli en Francia. La Santé Publique France, el centro nacional de referencia para E. coli, la Dirección General de Alimentación (DGAL) y la Dirección General de Salud (DGS) han sido los encargados de seguir con la investigación de este producto, que ha sido enviado a más de 10 países europeos, entre ellos España.

Desde el país galo se han reportado seis casos de Síndrome urémico hemolítico (SUH), una complicación grave asociada con las infecciones por E. coli que puede derivar en insuficiencia renal. Las autoridades han informado que estos casos se dieron en el mes de noviembre, cuando varios niños pequeños que acudían a la escuela infantil Minimes en Toulouse fueron hospitalizados debido a una diarrea severa. Fueron los análisis de heces los que revelaron la presencia de la bacteria E.Coli productora de toxina Shiga (STEC). El queso dio resultado positivamente por E.Coli 026.

El queso de leche cruda que ha sido retirado

Queso retirado de Route des Terroirs Archivo.

Quesos como el morbier, la raclette y el tomme, fabricados por la empresa Route des Terroirs han sido retirados por las autoridades francesas. Tras una investigación de trabajos epidemiológicos, microbiológicos y de trazabilidad, encontraron el vínculo entre alguno de los casos y el queso morbier de la citada marca. Así fue como identificaron seis lotes de morbier contaminados por E. Coli 026:H11. Además, señalaron que no se habían respetado algunos procedimientos sanitarios.

La exportación de los productos de la empresa lleva paralizada desde el pasado 7 de diciembre de 2023 por parte de las autoridades. El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) ha notificado que estos productos fueron enviados, además, a países como Bélgica, República Checa, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. La alerta, por tanto, ha sido comunicada por el Programa de Monitoreo de Enfermedades Emergentes.

Venta en España

Por su parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) se ha hecho eco de la alerta europea y ha pedido la retirada de los productos afectados.

Según dicho organismo, se trata del producto MORBIER DOP Queso madurado elaborado con leche cruda, con los nombres comerciales FRIESLANDCAMPINA IBERIA y MILLAN VICENTE, envasados en cuñas (de 175 y 195 g). El aviso afecta a todos los lotes. La empresa citada se ha

puesto en contacto con 20minutos para comunicar que "ha ordenado a sus distribuidores y clientes la retirada preventiva de los lotes afectados (todos aquellos con fechas de consumo preferente comprendidas entre el 08/12/2023 y el 10/01/2024, ambas incluidas)".

Además, aseguran que los establecimientos responsables de comercializar estos productos "están siendo muy proactivos informando directamente al cliente en punto de venta". Así pues, desde FrieslandCampina quieren transmitir un mensaje de tranquilidad en vista a que se han tomado las medidas oportunas.

No obstante, se recomienda a quienes tengan en su domicilio alguno de los productos afectados que se abstengan de consumirlo y a todas aquellas personas que presenten sintomatología compatible con la infección por E. coli que acudan a recibir atención médica.

Infectado por E.Coli: qué es y qué hacer

Los profesionales sanitarios advierten que se debe evitar la leche cruda o el queso en cuestión en niños menos de cinco años, embarazadas y personas inmunodeprimidas.

La infección por la bacteria Escherichia coli (E. coli) es un problema de salud pública que puede presentar diversos síntomas. Los afectados experimentan malestar abdominal, cólicos intensos y diarrea, a menudo acompañada de sangre. Además, pueden surgir fiebre, náuseas y vómitos, signos que indican una posible complicación.

La recuperación de una infección por E. coli varía según la gravedad de los síntomas y la salud general del paciente. En casos leves, la mejoría puede ocurrir en una semana con una adecuada hidratación y reposo. Sin embargo, las infecciones más severas, especialmente aquellas que afectan a niños pequeños o personas mayores, pueden requerir tratamiento médico más intensivo y hospitalización.

Es crucial buscar atención médica si los síntomas persisten o empeoran, ya que la infección por E. coli puede tener consecuencias graves si no se maneja adecuadamente. Si además crees que has podido consumir en las últimas semanas este queso de importación y has generado algún síntoma de los comentados, no dudes en consultar a tu médico de cabecera.

Referencias

Home - ProMED - ProMED-mail. E. coli EHEC - Francia (08): (LP) O26, queso de leche cruda, SHU, alerta, retirada (2023b, diciembre 14). ProMED-mail. https://promedmail.org/

E. coli - síntomas y causas - Mayo Clinic. (2022b, octubre 1). https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/e-coli/symptoms-causes/syc-20372058

AESAN - Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. (s. f.). https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/2023_35.htm

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.