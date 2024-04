Croacia ordena la retirada inmediata de botes de sal procedentes de España

Croacia ha detectado la presencia de un cuerpo extraño en la distribución de unos botes de sal con procedencia de España. El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (Rasff) ha recogido esta detención que ha calificado como potencialmente grave, ya que se han encontrado Tereftalato de polietileno en el molinillo en el que se suele comercializar. Desde el organismo europeo vuelven a pecar de no notificar bajo que marca o nombre de fabricación provienen y elevan la base de la notificación a la queja del consumidor.

Retirada de sal marina gruesa yodada en molinillo

Concretamente, el problema ha sido detectado en un molinillo de sal marina gruesa yodada. Esta tiene su origen en nuestro país para luego ser distribuida en Croacia, quien ha sido el operador que ha detectado la anomalía y la ha notificado. Así pues, bajo este riesgo grave se ha procedido a retirar el producto del consumidor, posteriormente del mercado y finalmente a su destrucción.

La Rasff no da más detalle sobre las posibles consecuencias que puede tener que este tipo de producto anómalo llegue al consumir. Es común para esta red de alertas que los síntomas siempre sean desconocidos, algo que organismos como FACUA siempre denuncian como un problema de implicación y falta de información clara de cara a la gente que puede llegar a ingerir este tipo de alimentos.

Qué es el Tereftalato de polietileno y cómo impacta en la salud

Los envases de alimentos se fabrican, de normal, con Tereftalato de polietileno. Pixabay/Hans

El Tereftalato de polietileno, conocido también con siglas como PET, es un compuesto químico que pertenece a la familia del poliéster. Es uno de los materiales que más encontramos en los objetos que nos rodean cada día, ya que es el polímero que mejor se recicla. Con él se fabrican diferentes productos como son los envases de alimentos. Por lo general, este material no presenta un riesgo para la salud, pero eso no significa que no sea posible algún nivel de toxicidad.

Es lo que ha ocurrido con esta última alerta recogida en las Rasff. Un cuerpo extraño de este material habría estado en contacto o se habría combinado entre la sal presente en el envase fabricado con este material PET. No obstante, este sigue siendo el material más importante y seguro para el envasado de los alimentos y bebidas, ya que de normal no desprende sustancias nocivas. Se puede encontrar en táperes, botellas de agua o fibras textiles, la única probabilidad que hay que intoxicación sería por un error en su fabricación o por un posible deterioro a largo plazo.

