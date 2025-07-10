13.000 comentarios y subiendo: estas zapatillas New Balance arrasan en ventas y bajan de precio en el Prime Day

Las 'sneakers' de New Balance son de las más demandadas ahora mismo, en particular las 574.

Quien tiene una colección de zapatillas sabe que no hay dos días iguales ni dos looks que pidan lo mismo. Hay quienes buscan modelos exclusivos para lucirlos en reuniones con amigos, otros prefieren algo más deportivo para el gimnasio o para salir a correr, y luego están los que quieren unas zapatillas que encajen con cualquier outfit, ya sea para ir a trabajar, salir a tomar algo o hacer la compra un sábado por la mañana.

Y es que, al final, lo que más se valora es la versatilidad: encontrar ese par que combina con casi todo, que no desentona ni en un ambiente relajado ni en uno un poco más formal.

En ese punto intermedio, las New Balance 574 se han convertido en una opción que no falla y que cada vez gana más adeptos entre quienes buscan comodidad, estilo y funcionalidad en el día a día, y la prueba de ello es que ahora mismo han superado ya las 13.000 opiniones en Amazon España, y casi todas positivas.

New Balance 574 Estas zapatillas tipo 'sneaker' son de las más vendidas en Amazon en la categoría de mujer.

La variante WL574XD2 es en concreto la de más éxito, con serigrafía de camuflaje en el logo y color blanco crema. Son herederas de una silueta clásica que lleva décadas en el mercado y que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

De 120 euros han pasado a costar 84 euros nada más, una buena ocasión para comprarlas a su precio más bajo, aunque es cierto que no tiene el mismo precio en todas las tallas.

Look casual que sirve para cualquier ocasión

Este modelo, pensado para mujer, mantiene ese aire retro que tanto gusta, pero añade detalles actuales que lo hacen destacar. La combinación de materiales de alta calidad, como la piel y el textil en la parte superior, garantiza una buena durabilidad y un ajuste cómodo, incluso si las llevas puestas durante muchas horas.

La suela de caucho resistente ofrece una tracción excelente en diferentes superficies, así que no hay que preocuparse si toca caminar por la ciudad, moverse por el trabajo o improvisar una escapada de última hora. Además, la entresuela de espuma EVA ligera y el sistema de amortiguación Encap absorben los impactos y proporcionan una pisada suave, algo que se agradece cuando el ritmo del día no da tregua.

Uno de los puntos fuertes de estas zapatillas es precisamente su capacidad para adaptarse a distintas situaciones. No son solo para hacer deporte ni tampoco para un look exclusivamente casual: funcionan igual de bien con unos vaqueros y una camiseta básica que con un pantalón más arreglado y una blazer.

Incluso en los días que toca ir de aquí para allá, mantienen el tipo y no pierden ni un ápice de comodidad. El interior, forrado en tejido suave, ayuda a evitar rozaduras y el acolchado en la lengüeta y el talón suma puntos en confort, sobre todo en jornadas largas.

La estabilidad es otro de los apartados donde estas New Balance brillan. La base ancha y la estructura firme mantienen el pie bien sujeto y evitan movimientos incómodos, algo fundamental si eres de las que no paran quietas. El ajuste es fiel a la talla, así que no hay sorpresas al elegir el número habitual.

Además, la puntera espaciosa permite que los dedos se muevan con libertad, lo que se traduce en menos fatiga incluso después de muchas horas de uso. Y aunque no son las zapatillas más ligeras del mercado, el equilibrio entre robustez y peso está muy conseguido, así que no se sienten pesadas ni aparatosas.