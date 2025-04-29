Zapatillas New Balance al 60%: la oferta por tiempo limitado que deja algunos modelos por 40 euros

El Corte Inglés rebaja algunos modelos icónicos de la marca que se ha convertido en un indispensable del 'street style'.

Ya hace varios años que las zapatillas son las protagonistas del street style, puesto que han saltado del terreno deportivo al armario casual e, incluso, formal. Las sneakers blancas son las reinas de la primavera, pero las tendencias no solo entiende de colores, sino de marcas.

Aunque las Adidas Gazelle han sido las más sonadas en los últimos meses, cada vez se escuchan más las New Balance que, gracias a modelos como los noventeros 9060, han ganado más popularidad, algo que se ha visto reflejado en el precio.

Dado que las New Balance son objeto de deseo por los fashionistas, encontrarlas en oferta es una gran oportunidad para tenerlas, por fin, en nuestro vestidor. Y ahora, El Corte Inglés las ha rebajado hasta un 60% por tiempo limitado: solo tienes hasta el 30 de abril para conseguir grandes rebajas en las zapatillas de la marca.

Las New Balance 9060, al 30%

New Balance 9060. El Corte Inglés

Han sido tendencia los últimos meses... ¡y prometen dar guerra mucho tiempo! Las New Balance 9060 que nos devuelven a los años 90 más futuristas son el modelo que todo el mundo quiere. Ahora, en El Corte Inglés, pasa de costar 190 euros a 133, gracias al 30% de descuento. Eso sí, dado el ofertón, solo están disponibles algunos números.

Inspiración deportiva en el modelo 1906, al 60%

New Balance 1906. El Corte Inglés

Con una rebaja del 64%, el modelo New Balance 1906 es uno de los más deseados. Su estética deportiva lo hace perfecto para cumplir con la tendencia en el street style. Diseñado con una suela exterior que absorbe los impactos, ofrece gran estabilidad y buen soporte. Comodidad y estilo se unen en esta zapatilla que ahora está a un precio irresistible.

Un modelo casual por 40 euros

New Balance 480. El Corte Inglés

Para quienes no quieren arriesgar, el modelo 480 de New Balance es perfecto para acompañar un look casual. Está inspirado en el modelo que usaban los profesionales en los años 80 y 90, cuando el estilo deportivo no eran tan marcado. En El Corte Inglés está rebajado un 60%: de costar 100 euros pasa a 40.