Las Adidas clásicas más coloridas se cuelan en el 'top' ventas de Amazon, y por su precio no sorprende

Adidas tiene muchos modelos clásicos, pero las Breaknet 2.0 multicolor son uno de los más bonitos

Las zapatillas son uno de los productos más buscados en oferta, y este modelo cuesta menos de 35 euros en varias tallas.

Adidas es indudablemente una de las grandes marcas de calzado deportivo a nivel mundial, y no deportivo también, aunque es ahí donde más destacan con todo tipo de modelos, desde los que están específicamente centrados en el running hasta otros mucho más casuales.

La gama classic es una de sus apuestas de más éxito, y además no se limita a uno o dos modelos, sino que tienen muchas zapatillas bastante queridas por sus fans, como ocurre con las Breaknet 2.0, que además ahora Amazon ha rebajado bastante. Pueden ser tuyas desde solo 35 euros en varias tallas.

Aunque se trata de una oferta temporal, el precio de estas zapatillas de normal es bastante económico, sobre todo porque es calzado con una durabilidad extraordinaria, como suele suceder con cualquier zapatilla de corte clásico, no solo de Adidas sino de otras marcas.

Adidas Breaknet 2.0 Estas zapatillas clásicas son ideales para cualquier combinación, y además sorprendentemente cómodas.

La estética vintage o retro es su principal reclamo, y la comodidad es otro, aunque lógicamente este último no se experimenta hasta que te las pruebas.

Afortunadamente, como es Amazon quien las vende, puedes comprarlas sin problemas y sin preocupaciones, y es que es una tienda que ofrece todas las garantías en cuanto a velocidad de envío y también frente a una posible devolución.

Con cualquier outfit son un acierto

Con un diseño que rinde homenaje a la herencia tenística de Adidas pero adaptado a las necesidades actuales, las Breaknet 2.0 son hasta cierto punto minimalistas, y esa es su gran fortaleza.

Su versatilidad es quizás su característica más destacable, ya que estas zapatillas combinan sin esfuerzo con prácticamente cualquier outfit que puedas imaginar. Lucen impecables tanto con un chándal deportivo durante tus actividades de fin de semana, como con unos vaqueros ajustados para una salida casual, o incluso con unos chinos para un look smart-casual más elaborado.

La parte superior de las Adidas Breaknet 2.0 está confeccionada con materiales sintéticos de alta calidad que emulan la textura y apariencia del cuero. Los detalles de perforación estratégicamente ubicados no solo añaden un elemento visual distintivo, sino que también mejoran la transpirabilidad, manteniendo los pies frescos incluso durante uso prolongado.

Las icónicas tres rayas de Adidas aparecen en los laterales con un diseño sutil pero reconocible, afirmando la identidad de la marca, que es indudablemente su principal reclamo. El logotipo de Adidas complementa el diseño, añadiendo un toque de autenticidad y prestigio a estas zapatillas.

Además, están a la venta en algunas variantes más. Desde las opciones más clásicas en blanco con detalles en negro o azul, hasta alternativas más atrevidas en tonos vibrantes, existe una versión para cada personalidad y preferencia estética. Esta diversidad de colores permite que cada usuario encuentre el par que mejor complementa su estilo personal y guardarropa existente.