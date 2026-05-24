WiFi arreglado: este repetidor lleva internet a toda tu casa, por grande que sea

Un router y un repetidor son todo lo que necesitas para una buena señal.

Si tu router está lejos de tus dispositivos más usados, amplificar la señal de Wifi es algo obligatorio para disfrutar a tope de tu conexión.

Pelearse con el wifi de casa a estas alturas es una de las cosas más desesperantes que existen. Estás tranquilamente en el sofá intentando ver el último capítulo de tu serie favorita o jugando una partida online y, de repente, la pantalla se queda congelada con la dichosa ruedecita dando vueltas. Las paredes gruesas y el pasillo largo son los enemigos naturales de cualquier router moderno.

Para solucionar estos dolores de cabeza tecnológicos, un repetidor potente suele ser la salvación definitiva. El modelo TP-Link RE780X está diseñado precisamente para esos rincones oscuros donde la señal llega agonizando o directamente desaparece. Este aparato utiliza tecnología de última generación para coger la cobertura de tu router y proyectarla con fuerza por toda la vivienda.

Este amplificador se encuentra disponible en Amazon por un coste de 53 euros, una cifra estupenda que además incluye todas las ventajas del envío Prime para recibirlo rápido. Por esa cantidad consigues un dispositivo compatible con WiFi 6 que trabaja en doble banda, ofreciendo velocidades de hasta 2402 Mbps en la banda de 5 GHz y unos 574 Mbps en la de 2.4 GHz.

La velocidad extra se nota una barbaridad gracias al soporte de 160 MHz en la frecuencia más alta, lo que duplica el ancho de banda tradicional de otros repetidores domésticos. Esto significa que puedes tener el móvil, la smart tv y el ordenador descargando datos a la vez sin que la conexión sufra esos bajones tan molestos. La estabilidad es brutal cuando se le exige el máximo rendimiento.

Controla todo desde tu teléfono

Su puesta en marcha es tan simple que se resume en apretar un par de botones. Primero pulsas el botón WPS de tu router principal y justo después haces lo mismo en este repetidor para que se emparejen automáticamente. Una vez que las luces te indican que ya están hablando entre ellos, lo desenchufas y lo colocas a mitad de camino del punto ciego.

Si eres de los que prefiere exprimir a fondo la tecnología de su hogar, la aplicación gratuita TP-Link Tether para teléfonos móviles te lo pone muy fácil. Desde la pantalla del smartphone controlas quién se conecta, gestionas los accesos y vigilas el estado de la red sin tener que ser un ingeniero informático para entender los menús.

Además, si tienes la suerte de contar en casa con un router compatible con el ecosistema OneMesh de la propia marca, la experiencia mejora notablemente. Ambos aparatos se fusionan creando una única red inteligente por toda la casa, evitando que tu teléfono tenga que saltar de una conexión a otra de forma brusca cuando caminas por las habitaciones.

En la parte inferior esconde un puerto Ethernet Gigabit que es una auténtica bendición para los dispositivos fijos. Si conectas ahí tu consola de videojuegos o el televisor principal mediante un cable físico, consigues una estabilidad total idéntica a la que tendrías estando pegado al aparato emisor principal. Es un extra fantástico que convierte el repetidor en un punto de acceso.

Comprar un aparato de estas características te quita de encima un montón de enfados innecesarios en tus momentos de ocio. Cumple de sobra con lo que promete, es estéticamente discreto y mejora la cobertura general de manera inmediata. Una solución fantástica para disfrutar de internet en cualquier rincón del hogar sin caídas ni esperas prolongadas.