Mundial a la vista, televisor nuevo: esta QLED de Samsung está casi a mitad de precio

Si quieres una buena TV que sea 4K pero que no ocupe media pared y esté bien de precio, échale un vistazo a esta oferta de PcComponentes.

A veces pasa que no necesitas un pantallón gigante que ocupe media pared, pero tampoco quieres conformarte con una imagen regulera. Es ese punto medio donde entran teles como esta Samsung Q7F, que con sus 43 pulgadas encaja de maravilla en un dormitorio o en un despacho. Lo bueno del panel QLED es que los colores se ven con una fuerza tremenda, sobre todo si te gusta ver documentales o pelis con mucha luz.

La verdad es que Samsung ha afinado mucho el diseño de este modelo, dejándolo tan fino que apenas molesta a la vista. Es de esos dispositivos que, aunque estén apagados, quedan bien en cualquier rincón porque no tienen apenas marcos. Al final lo que buscas es algo funcional que no desentone con la decoración de casa, y este equipo cumple con creces esa papeleta estética tan necesaria.

Si te pica la curiosidad, ahora mismo puedes encontrar este modelo por 339 euros en la tienda de PcComponentes. Es un precio bastante ajustado si tenemos en cuenta que estamos hablando de tecnología 4K con HDR10+, algo que se nota un montón cuando le das al play. Por esa cantidad te llevas un panel que gestiona muy bien los contrastes y que te permite disfrutar de un nivel de detalle muy decente.

Moverse por los menús es una experiencia bastante fluida gracias al sistema Tizen, que para mi gusto es de los más intuitivos que hay ahora mismo. Tienes todas las aplicaciones de streaming a mano, desde Netflix hasta Prime Video, sin tener que dar mil vueltas. Además, si eres de los que pierden el mando por el sofá, puedes usar los asistentes de voz para cambiar de canal o subir el volumen.

Permite ver dos cosas a la vez

Un detalle que me parece muy curioso es la función Multi View, que te permite ver dos cosas a la vez en la misma pantalla. Imagina que estás viendo un partido y a la vez quieres echar un ojo a algo en el móvil; pues lo pones en un lateral y listo. No es algo que vayas a usar todos los días, pero cuando te hace falta, se agradece mucho tener esa versatilidad técnica.

En cuanto al sonido, lleva un sistema que intenta seguir el movimiento de los objetos en pantalla para que la sensación sea más envolvente. Obviamente, con 20 W de potencia no vas a tirar la casa abajo, pero para una estancia mediana suena con bastante claridad. Si ya tienes una barra de sonido de la misma marca, puedes usar la tecnología Q-Symphony para que ambos dispositivos suenen al unísono.

Para los que disfrutan echando una partida de vez en cuando, el televisor incluye un modo juego que reduce la latencia de forma automática. No es una pantalla pensada para el mundo profesional de los eSports, pero responde de maravilla y evita esos tirones molestos en la imagen. Se agradece que incluyan estas mejoras en tamaños más contenidos, porque no todo el mundo juega en el salón principal de casa.

La conectividad es otro punto fuerte, ya que viene con Bluetooth 5.3 y tres puertos HDMI para conectar lo que necesites sin dramas. También incluye un puerto USB 3.2, que es bastante más rápido que los antiguos a la hora de leer archivos pesados desde un disco externo. En resumen, es un equipo muy completo que no te obliga a sacrificar prestaciones por el hecho de elegir un formato más pequeño.

Al final, elegir una tele depende mucho del uso que le vayas a dar en tu día a día y del espacio disponible. Este modelo de Samsung es una opción muy equilibrada para quien busca calidad de imagen sin gastar mucho. Si tienes claro que quieres dar el salto al 4K en una habitación secundaria o en un piso pequeño, este panel QLED te va a dar muchas alegrías visuales.