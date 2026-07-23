Vuelve el mejor deporte del planeta y Movistar Plus+ te lo sirve en bandeja por solo 4,99 € al mes

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Con el Mundial de Fútbol recién finalizado sientes ese vacío emocional que te ha generado el campeonato mundialista, eso no significa que las plataformas no tengan nada que ofrecer. Movistar+ te brinda el mejor deporte que está por venir para que sigas deleitándote el resto del verano.

Ahora podrás disfrutar de la suscripción mensual con un descuento del 50% durante los 3 primeros meses. Por solo 4,99€ al mes podrás disponer de tus deportes favoritos y del amplio catálogo de entretenimiento que te facilita la plataforma

La oferta es válida para los 3 primeros meses, una vez finalizados se renovará automáticamente al precio vigente de 9,99€ salvo cancelación previa. Es válida para nuevos suscriptores y para los antiguos que no tengan una suscripción activa, pero más te vale darte prisa ya que la oferta está activa hasta el 31 de julio.

El mejor deporte en Movistar+

Una vez terminado el Mundial las ligas domésticas asoman en el calendario comienzan a cobrar protagonismo. A mediados de agosto el calendario tiende a estar marcado como el inicio de las competiciones ligueras en Europa.

El 15 de agosto arranca LaLiga EA SPORTS, durante las tres primeras jornadas podrás ver partidos destacados como; el Atlético de Madrid vs Málaga C.F; el Elche C.F vs FC. Barcelona y el Real Madrid vs Málaga C.F.

No solo podrás disfrutar de un partido cada jornada de la máxima categoría del fútbol español. Con la suscripción mensual tienes incluidos todos los partidos de la categoría de plata de nuestro fútbol, LaLiga Hypermotion.

En cuanto al fútbol internacional, la plataforma ofrece el mejor partido de cada jornada tanto de la UEFA Champions League, como de la Premier League. Para que no te pierdas absolutamente nada del deporte que te apasiona.

Más allá del fútbol

El contenido que te ofrece Movistar+ no se limita exclusivamente al fútbol, tendrás acceso a las competiciones de tenis. Podrás disfrutar de los Masters 1000, el US Open y la fase de grupos de la Copa Davis.

Con la entrada de las competiciones deportivas, a finales de septiembre comienza la temporada de baloncesto. A partir del 26 de septiembre podrás disfrutar de la Liga Endesa y de la EuroLeague, competiciones en las que Valencia Basket y Olimpiacos defenderán el título.

¿El pack solo incluye el deporte? Con la suscripción mensual sin permanencia por 4,99€ al mes podrás disfrutar de más de 80 canales de TV, y de la mejor producción internacional. Esta incluye cines, series, programas y documentales originales de Movistar+.