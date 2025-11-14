Vuelve el Casio Royale: uno de los clásicos relojes de la marca está arrasando en ventas

Casio tiene mucho más que el mítico F91-W, y uno de sus modelos clásicos más llamativos está de nuevo siendo un éxito.

Las modas son cíclicas, y en el mundo de la relojería, hemos visto cómo el péndulo ha vuelto con fuerza hacia lo retro y lo 'vintage'. En medio de la fiebre por los relojes inteligentes, hay un encanto especial en llevar en la muñeca un modelo digital que nos recuerda a otra época.

Y en este resurgir, Casio se ha convertido de nuevo en una marca increíblemente 'cool'. Sus modelos de los 80 y 90 son ahora objetos de deseo, y el mejor ejemplo de este fenómeno es el Casio AE-1200WHD-1AV, más conocido por su apodo de Hollywood: el Casio Royale.

Está a la venta en varias tiendas, pero ahora que es el 11 del 11, la que lo tiene a mejor precio con bastante diferencia es AliExpress, que envía desde España y con el código descuento EASE05 se queda en solo 35 euros.

Casio Royale Este reloj con una esfera bastante particular y llamativa es resistente y elegante, y además muy barato. 40 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Un reloj "de cine"

Es un reloj de aspecto clásico pero llamativo, que evoca el espionaje y la aventura, y que, por si fuera poco, tiene un precio ridículo para todo lo que ofrece.

El apodo de "Casio Royale" no es casualidad. Aunque el reloj que llevaba James Bond en la película Octopussy era un Seiko, el Casio AE-1200WHD tiene un diseño que recuerda muchísimo a aquel modelo, sobre todo por su característico mapa mundi en la esfera.

Este detalle, que en su día era una proeza tecnológica, le da un aire de agente secreto, de hombre o mujer de mundo. Es un reloj que no pasa desapercibido y que, sin duda, genera conversación.

La esfera del Casio Royale es realmente funcional. Está dividida en varias secciones que te dan un montón de información de un solo vistazo. En la esquina superior izquierda, tenemos una pequeña pantalla LCD de estilo analógico, un guiño nostálgico que le da un toque único.

Justo debajo, el famoso mapa mundi resalta la zona horaria que tienes seleccionada, una función increíblemente útil para los que viajan o trabajan con gente de otros países. Y en la parte inferior, la pantalla principal te muestra la hora, la fecha y el día de la semana con la claridad típica de los relojes digitales de Casio.

Pero el Casio Royale no es solo una cara bonita. Es un reloj increíblemente funcional, una auténtica herramienta. Cuenta con una función de hora mundial que te permite ver la hora en 48 ciudades de 31 zonas horarias diferentes.

Además, puedes tener preconfiguradas cuatro ciudades para cambiar entre ellas rápidamente, lo que es perfecto si tienes familia o negocios en diferentes partes del globo. Por supuesto, no le faltan las funciones clásicas de un Casio: un cronómetro de 1/100 de segundo, un temporizador de cuenta atrás y cinco alarmas diarias que puedes configurar como quieras.

Todo esto viene en una caja de resina con acabado cromado y un brazalete de acero inoxidable que le da un aspecto robusto y elegante a la vez. Es un reloj ligero y cómodo de llevar, a pesar de su apariencia contundente.

Y por si fuera poco, es resistente al agua hasta 100 metros (10 bares), por lo que puedes nadar con él sin ningún problema. Y la guinda del pastel, la que demuestra la increíble ingeniería de Casio, es su batería: tiene una duración de 10 años. Sí, has leído bien. Puedes olvidarte de cambiar la pila durante una década.