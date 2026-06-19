En vez de tener dos mesas, solo una: este modelo elevable es el 2x1 perfecto para el salón

Esta mesa plegable y elevable no solo tiene un diseño moderno, sino que se adapta a la perfección a cualquier tipo de estancia donde la pongas.

Llevar a casa la mesa de centro elevable modelo Katy es una de esas decisiones que transforman por completo la comodidad de tu salón. Todos hemos pasado por ese momento incómodo de tener que inclinarnos demasiado para alcanzar la bebida o el portátil mientras estamos descansando en el sofá, pero este mueble llega justo para solucionar ese pequeño problema cotidiano.

Es una pieza que destaca por su diseño inteligente, pensado para quienes buscan aprovechar cada centímetro de su vivienda sin renunciar al estilo. Su acabado encaja muy bien en diferentes tipos de decoración, haciendo que el espacio se vea mucho más ordenado y, sobre todo, aprovechable en cualquier situación de uso diario.

Ahora mismo es posible hacerte con esta mesa de centro Katy en AliExpress por poco más de 150 euros con envío rápido desde España. Es una alternativa bastante interesante si quieres darle un aire nuevo a tu zona de estar sin tener que invertir una fortuna en el proceso de renovación.

Lo que más llama la atención es su sistema de elevación a gas, que permite subir la tapa con una suavidad sorprendente. No necesitas hacer esfuerzos ni tirones bruscos, pues el mecanismo está diseñado para que el movimiento sea fluido y controlado en todo momento, evitando cualquier susto.

Una mesa plegable y elevable, todo a la vez

Además, cuenta con una funcionalidad extra que siempre viene de maravilla cuando tienes invitados en casa. Su tapa extensible tipo libro permite duplicar el espacio de apoyo en cuestión de segundos, siendo perfecta para esas cenas improvisadas frente al televisor o cuando decides trabajar cómodamente desde el salón.

La estabilidad es otro punto fuerte gracias a su estructura de metal, que aporta la firmeza necesaria para aguantar el uso constante sin balanceos extraños. Al combinar materiales como el MDF y el acero, logran un equilibrio entre peso y resistencia muy equilibrado que agradecerás con el paso del tiempo.

El montaje es otro de esos detalles que facilitan la vida, ya que no requiere ser un experto en bricolaje ni tener un maletín lleno de herramientas sofisticadas. En un ratito tendrás la mesa lista para empezar a usarla, algo que se valora bastante cuando recibes muebles nuevos en casa.

Sus medidas de 38 x 57 x 100 cm en formato cerrado la hacen muy compacta para estancias pequeñas, mientras que al extenderla alcanza unos 76,5 x 114 x 100 cm, ofreciendo una superficie amplia. Es curioso cómo un mueble con estas dimensiones pueda dar tanto juego según la hora del día.

Si buscas una solución versátil y duradera, esta mesa es una apuesta segura que terminarás usando más de lo que imaginas. Es de esas compras que se integran en tu casa casi sin darte cuenta, aportando un punto de funcionalidad extra que siempre suma mucho en el día a día.