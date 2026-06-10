Ver el Mundial en DAZN España: precio, partidos y todo lo que debes saber

No te dejes engañar con ofertas confusas para disfrutar de todo el Mundial

El evento más esperado del planeta fútbol ya está aquí. Durante un mes, el mundo se detiene y todo gira en torno al evento organizado por la FIFA. Un año más la pregunta que inunda las redes sociales y los buscadores es siempre la misma, ¿dónde echan los partidos, qué plan tengo que contratar y cuánto me va a costar?

La plataforma DAZN es la encargada de llevar toda la emoción del torneo a las pantallas en España. Pero si has entrado en su página de tarifas, es muy probable que te hayas topado con un laberinto de opciones que genera más dudas que certezas.

El laberinto de DAZN

Para los que no tienen contratado ningún paquete televisivo por cable, DAZN es la vía oficial. Al entrar en su web verás diferentes niveles de suscripción, en la cual también aparece un descuento especial para menores de 30 años.

Dentro de la web podrás distinguir hasta cinco paquetes, el más exclusivo es el Premium, donde podrás disfrutar de absolutamente todo lo que ofrece la plataforma. Todo el fútbol, el motor, el baloncesto, la NBA y la NFL. La oferta incluye el Mundial de la FIFA por 25,99€/mes.

La opción más económica

El resto de planes y opciones que facilita la plataforma se mueven en torno a tus gustos y preferencias distinguiendo por categorías y deportes. Motor, fútbol, baloncesto y Made in USA.

Este último es el más asequible, el plan a priori incluye la NBA, la NFL, la NASCAR y el canal Eurosport por 4,99€ al mes. Todo esto no tendría sentido sin la joya de la corona, el Mundial de la FIFA. Este viene incluido con cualquier plan, costando la competición mundialista 19,99€ de forma complementaria a cualquier plan.

¿Dónde está el truco?

Estos planes que ofrece la web oficial de DAZN en su página principal están sujetos a la condición de siempre, la permanencia. El plan Made in USA cuesta 5 euros al mes siempre y cuando tengas contratada la suscripción anual.

Para ver el Mundial de la FIFA de forma exclusiva sin permanencia al menor coste, el paquete Made in USA sigue siendo el más económico, pero sin permanencia su coste asciende a los 7,99€/mes.

¿Qué tienes que tener en cuenta? La cuota anual es cancelable al final de los 12 meses. La plataforma de DAZN requiere un aviso de 30 días para cancelar la cuota mensual. Estate atento para cuando llegue el plazo para que una selección levante el trofeo mundialista, no vayan a cobrarte un mes extra.