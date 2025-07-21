Olvídate de los ventiladores con aspas con este modelo que es bueno, bonito y barato

Este ventilador cuenta con un diseño sin aspas y minimalista que acaba con el calor a la vez que le da un toque perfecto a la decoración de tu hogar.

Los ventiladores sin aspas han llegado para quedarse: más seguros, silenciosos y fáciles de limpiar. Además, su diseño discreto los convierte en un aliado ideal para el verano.

En los últimos veranos, el abanico ya no da abasto y los ventiladores de toda la vida, con sus aspas ruidosas y diseño poco discreto, han empezado a quedarse cortos. Buscamos alternativas que refresquen de verdad sin ocupar demasiado espacio, sin parecer un artefacto industrial en medio del salón, y que, a ser posible, no hagan ruido como para competir con la televisión.

Ahí es donde entran los ventiladores sin aspas. Este tipo de modelos han ido ganando terreno por razones prácticas y estéticas: son más seguros si hay niños o mascotas, más fáciles de limpiar y, sobre todo, más silenciosos y eficientes en la distribución del aire. El diseño suele ser vertical, estilizado, y muchas veces se integran mejor en el mobiliario que un ventilador clásico.

Aquí aparece el EnergySilence 9890 Skyline Bladeless, un ventilador de torre sin aspas que se puede conseguir por menos de 90 euros en la web de Cecotec. Su enfoque es claro: ofrecer una experiencia de frescor moderna, discreta y personalizable, pero sin renunciar a un diseño elegante ni a funciones prácticas como el temporizador o el mando a distancia.

EnergySilence 9890 Skyline Bladeless El EnergySilence 9890 es un ventilador sin aspas de torre con control táctil y mando a distancia, ideal para refrescar cualquier estancia con comodidad, seguridad y estilo.



Un ventilador discreto que no parece un ventilador



Este modelo sin aspas apuesta por una estética minimalista y por la comodidad de uso. Con 99 centímetros de altura, no ocupa demasiado pero sí permite una buena distribución del aire gracias a su diseño vertical. La ausencia de aspas no solo es una cuestión estética: también reduce el riesgo de accidentes, facilita la limpieza y permite un flujo de aire más constante y envolvente.

Una de las cosas más prácticas del EnergySilence 9890 es que puedes manejarlo de forma táctil o con el mando a distancia. Esto, en el día a día, marca la diferencia: no tienes que levantarte para cambiar la intensidad o el modo. Además, su pantalla LED te indica en todo momento el estado del ventilador, lo que facilita aún más su uso.

Tiene tres velocidades y tres modos (natural, normal y sleep), lo que permite adaptarlo al momento. Por ejemplo, si estás teletrabajando puedes usar una velocidad media con modo natural, que alterna la intensidad para simular una brisa. Y si lo dejas encendido de noche, puedes activar el modo "sleep" con el temporizador para que se apague solo después de unas horas.

¿Por qué un ventilador sin aspas?



Más allá del caso concreto de este modelo, los ventiladores sin aspas se han convertido en una opción popular en los últimos años. La razón no es solo estética, aunque su diseño moderno influye. Lo que más valoran muchos usuarios es la sensación de aire continuo y envolvente que generan, más suave y menos agresiva que la de los ventiladores tradicionales.

Otro punto clave es el tema del ruido. Estos modelos suelen ser más silenciosos, y aunque no son completamente mudos, permiten dormir o trabajar sin distracciones. Además, como no tienen piezas móviles visibles, se ensucian menos y son mucho más sencillos de limpiar: un paño por fuera y listo.

Y no menos importante es la cuestión de la seguridad. Si vives con niños pequeños y/o mascotas, un ventilador sin aspas te da más tranquilidad. No hay rejillas ni hélices, así que se eliminan los peligros clásicos de los ventiladores convencionales. Esto también lo hace útil si tienes gatos curiosos, perros, roedores u otros compañeritos peludos que lo consideran un juguete más del salón.

Por todo esto, modelos como el EnergySilence 9890 no solo son una buena solución para combatir el calor en verano, sino también una forma de introducir un pequeño electrodoméstico que no molesta ni a la vista ni al oído. Cumple con su función, lo hace con discreción, y además tiene ese punto de diseño que lo convierte en algo más que un aparato que hay en casa.