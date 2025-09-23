Las Vans Ward vuelven a estar a precio de ganga en Amazon: llévatelas por menos de 40 euros si eres Prime

Como adelanto a su Fiesta de Ofertas, el 'marketplace' rebaja una de las zapatillas más buscadas.

Hace tiempo que las zapatillas se han convertido en las dueñas del street style, ya que son el calzado para todas ocasiones. De hecho, han invadido las calles, las oficinas y las pasarelas, erigiéndose como el calzado versátil por excelencia para hombres y mujeres de todas las edades.

Incluso hay marcas que han llevado a que sus modelos se conviertan en tendencia o a que los lleven personalidades como Rosalía. Uno de los ya icónicos son las Ward, de Vans, una zapatilla que ha saltado de la pista de skate al mundo de la moda. Este top ventas está rebajado de forma anticipada a la Fiesta de Ofertas Prime, de Amazon.

Este modelo está disponible desde la talla 38. Amazon

Como antesala a esta campaña de descuentos que Amazon celebrará los próximos 7 y 8 de octubre, el gigante del comercio online ha rebajado un 15% este modelo indispensable en algunas de sus tallas. Aunque el porcentaje no es muy grande, supone un ahorro significativo en estas zapatillas.

Eso sí, igual que las ofertas que Amazon activará durante el evento, el descuento es exclusivo para miembros Prime. Si todavía no lo eres, ahora puedes probar sus servicios de forma gratuita durante 30 días.

Unas zapatillas icónicas

Las Vans Ward, en oferta en Amazon, son uno de los modelos icónicos de la firma. Su diseño sencillo y limpio, carente de pretensiones, es precisamente la clave de su éxito atemporal. Son un lienzo en blanco, en este caso de color negro, sobre el que proyectar la propia personalidad, lo que permite combinar con las prendas con las que contamos en nuestro vestidor.

Están confeccionadas en lona de alta calidad, un material que ofrece una flexibilidad inmediata para una comodidad desde el primer uso. De hecho, se adapta con facilidad al pie, ofreciendo una sensación de ligereza y comodidad duradera.

La suela, icónica por su patrón de waffle, proporciona una adherencia excelente, un detalle heredado de su ADN skateboarder que se traduce en una seguridad notable al caminar por cualquier superficie. Su capellada de caña baja garantiza libertad de movimiento y un look informal perfecto.

El color negro de este modelo específico es, sin duda, una elección estratégica y sumamente acertada. Es el tono más versátil y práctico, capaz de integrarse en looks minimalistas, de crear un contraste impactante o de servir como base neutra para outfits más atrevidos. Disimula el desgaste natural del uso diario mejor que cualquier otro color, lo que las convierte en una inversión a largo plazo.