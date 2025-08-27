Vuelve la vajilla más mítica de Duralex: está en varios colores y a precio imbatible

Todo el mundo ha tenido una vajilla Duralex de las más míticas en España.

Hay objetos que forman parte de los recuerdos de la infancia casi tanto como los juegos o los programas de televisión de la época. No hablamos solo de juguetes, sino también de olores, sabores y utensilios cotidianos que se quedaron grabados en nuestra memoria.

Un claro ejemplo de ello en España son las clásicas vajillas Duralex, presentes en innumerables hogares durante los años 80 y 90. Se hicieron famosas porque prácticamente eran indestructibles: podían caerse al suelo y seguir intactas, resistiendo mucho mejor que otros platos más modernos. No en vano, aún hoy es fácil encontrar piezas sueltas en casas de madres y abuelas.

Lo curioso es que no se trata de un producto del pasado. Mucha gente piensa que dejaron de fabricarse, pero lo cierto es que siguen estando en el mercado a precios muy atractivos. Por ejemplo, existe un juego de 12 piezas —con cuatro platos hondos, cuatro llanos y cuatro de postre— disponible en varios colores, que se ha rebajado hasta los 18 euros de forma temporal, y en varios colores.

Ámbar, azul marino, verde y transparente son las cuatro versiones que tiene esta tienda, y todas ellas tienen la misma característica: la durabilidad legendaria de esta marca, que de forma reciente ha pasado por momentos complicados en lo financiero, ya superados.

Otro punto interesante es que estos artículos se envían desde España. Gracias a esto, el comprador recibe el pedido en solo 2-3 días, sin recargos ni gastos inesperados de envío.

Teniendo en cuenta que normalmente un juego de vajilla de 12 piezas ronda los 30-40 euros, el precio actual supone un ahorro notable. A esto se suma el componente nostálgico que aporta este clásico del menaje: combina la durabilidad de siempre con un estilo retro que nunca deja de ser tendencia.

Obviamente, quizás 12 piezas sean pocas para una familia normal, pero puedes comprar tantos packs de 12 como quieras, faltaría más.