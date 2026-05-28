Vacaciones con tu perro: este spray tranquilizador es fundamental para este verano

Tener mascotas hace mucho que dejó de ser una barrera para disfrutar de las vacaciones con la familia al completo. Hace años, era muy complicado hacer escapadas vacacionales con las mascotas por la dificultad que suponía encontrar un destino capacitado para sus necesidades.

Cada vez que el perro sube al coche, el viaje se puede convertir en una odisea mediante jadeos, ladridos o incluso vómitos. Viajar con un perro estresado es peligroso para la conducción y desgarrador para la familia.

Gracias a Adaptil Transport Spray tranquilizante de viajes para perros, podrás ayudar a tu perro a adaptarse en situaciones de estrés. El bote cuenta con hasta 50 usos para quitarte ese miedo a viajar todos juntos.

La forma correcta de usarlo es pulverizar directamente el coche o el transportín con 15 minutos de antelación antes de que comience tu viaje. Tiene una media de duración de hasta 4-5 horas, es un producto muy eficaz recomendado por los veterinarios, su efectividad está demostrada y no dejará que tu viaje empiece de mala manera.

Cómo funciona

Cuando las madres perras dan a luz, liberan de forma natural una sustancia llamada Feromona de Apaciguamiento Canino, esta feromona lo que hace es transmitirle paz a los cachorros, les dice "estás a salvo conmigo, nada malo va a pasar".

Este spray es una copia sintética exacta de esa feromona. Al rociarlo en el coche, el perro percibe esa señal química de seguridad a nivel subconsciente, lo que reduce su ritmo cardíaco y sus niveles de ansiedad de forma natural.

A diferencia de las pastillas para el mareo que tardan horas en hacer efecto y dejan al perro "zombie", el spray lo controlas tú. Este producto reduce hasta un 80% los signos del estrés y no cuenta con efectos secundarios. No es un medicamento, no se ingiere, asique no da somnolencia ni cambia la personalidad de tu perro.

Exprime las posibilidades de sus efectos

Aunque originalmente sus efectos estén pensados para utilizarlo en viajes de distancias largas, limitarte a esa idea, sería quedarte en la superficie. Tienes que utilizarlo cuando tu perro hace frente a situaciones de estrés, como cuando tienes que llevarlo al veterinario o a la peluquería canina.

Imagina que te vas a mudar de vivienda, está todo listo y solo falta que lleguéis a tu nueva casa. Antes de que entre tu mascota rocías el spray. Aprovechas el cuarto de hora que tarda en hacer efecto para dar un paseo con tu mascota y conocer el barrio. Cuando des por finalizado el paseo abre la puerta y deja que tu mascota disfrute y se habitúe como es debido a vuestro nuevo hogar.