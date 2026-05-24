Que el calor no pase factura a tu mascota con esta fuente automática 'made in Spain' de menos de 28 euros

El calor no dará tregua este verano, no permitas que tus mascotas pasen un mal rato.

Los termómetros ya han comenzado a mostrar su cara menos amable y asegurar el bienestar de los animales domésticos se convierte en una prioridad absoluta para cualquier dueño. La fuente Pumba 3200 Refresh Inox llega para resolver este problema con un sistema que incentiva a perros y gatos a hidratarse mucho más.

Gracias a su estructura optimizada, consigues almacenar líquido suficiente para que se olviden de la sed durante jornadas enteras. Lograrás agua para varios días gracias a su capacidad de 3,2 litros, una solución perfecta si pasas bastantes horas fuera de casa por trabajo. Dejar a tu mascota bien preparada puede suponer la diferencia entre encontrarla alegre o en mal estado.

Además, su construcción destaca por encima de las alternativas plásticas habituales que suelen acumular suciedad. Este modelo está fabricado en diseño de acero inoxidable que impide bacterias y que, por suerte, cuesta solo 27 euros, un precio fantástico para la tranquilidad que aporta. No lo piensas, esta fuente de Cecotec es una gran compra de cara a los días más calurosos.

Por otra parte, la calidad del líquido elemento que ingieren tus compañeros peludos está totalmente asegurada en cada trago. El dispositivo integra un filtro de alto rendimiento que elimina impurezas y retiene pelos, polvo o cualquier residuo flotante que pueda caer al depósito.

Del mismo modo, el movimiento continuo es clave para que el contenido no se quede estancado ni adquiera mal sabor. El aparato cuenta con un sistema de circulación para agua siempre limpia que emula las corrientes naturales y resulta irresistible para los felinos más exigentes.

Asimismo, la tranquilidad del hogar no se verá alterada en ningún momento del día o de la noche mientras esté conectada. Su mecanismo ofrece un funcionamiento silencioso que evita molestas vibraciones y permite que los animales asustadizos se acerquen con total confianza y calma.

Con el fin de adaptarse a los gustos de cada perro o gato, la marca ha pensado en la versatilidad de uso. Dispone de un diseño de cascada que facilita el uso diario, aunque puedes retirar el grifo superior si prefieres un flujo tipo manantial.

Por si fuera poco, el mantenimiento de la estructura no te robará tiempo en tu rutina semanal de limpieza. Las piezas se desmontan de forma ágil, permitiendo un diseño fácil de limpiar y manejar en el fregadero en cuestión de un par de minutos.

La subida de los termómetros ya va a ser una constante a partir de ahora, por lo que afrontar las altas temperaturas con la fuente Pumba 3200 Refresh Inox es la mejor inversión para proteger la salud de quienes más te quieren.