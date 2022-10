El cepillo para el pelo de las macotas perfecto sí existe: borde curvado, suave con la piel, fácil de limpiar y mango ergonómico

Cepillar el pelo de las mascotas es más importante de lo que pensamos, de hecho, no solo deberíamos cepillarlo para eliminar el pelo que se les cae y conseguir que no dejen la casa llena de pelos, también para facilitar su muda, prevenir enredos, activar la circulación u otorgarle un aspecto saludable y brillante a su pelaje. Así que, la higiene de tu perro dependerá proporcionalmente de las veces que cepilles su pelaje. Lo mismo con la limpieza de tu casa, cuanto menos pases el cepillo por tu perro, más pelos habrá en el sofá. Además, recuerda que si no cepillas a tu mascota se puede acumular pelo muerto en el cuerpo de tu perro y crecen las posibilidades de que aparezcan parásitos en su piel.

Pero, ¿cómo cepillar a tu mascota correctamente y con aquellos utensilios que no dañen su piel? La forma menos agresiva de hacerlo es con un cepillo especial para mascotas. Eso sí, se debe utilizar en la dirección del crecimiento del pelo. Empieza por la cabeza, continua por la espalda, zona lateral y, por último, las patas. Esta es la forma más intuitiva y más fácil para no olvidarte ninguna parte del cuerpo. En relación a los olvidos, recuerda cepillar también la cola y ser muy cuidadoso para no convertir esta tarea en una de las más odiadas por tu perro. Desde 20deCompras queremos ayudarte a esto y hemos encontrado en Amazon el cepillo para mascotas más vendido, mejor valorado y más delicado del ecommerce.

Que sea el mejor valorado y tenga la etiqueta de Más Vendido no es de extrañar porque tiene muchas ventajas. Toma nota de ellas:

El borde es de acero inoxidable y penetra profundamente en la cobertura de tu mascota y elimina suavemente el pelo, sin dañar la piel.

y penetra profundamente en la cobertura de tu mascota y elimina suavemente el pelo, sin dañar la piel. ¡Con una rebaja del 32%! Si lo compras ahora ahorras casi 12 euros.

Si lo compras ahora ahorras casi 12 euros. Se desliza suavemente sobre la piel y sus esquinas redondeadas la protegen.

sobre la piel y sus esquinas redondeadas la protegen. Su borde de confort curvo se acopla a la forma de tu perro.

se acopla a la forma de tu perro. Además, es muy fácil de limpiar con ayuda del botón de presión Furejector que suelta el pelo que se ha quedado en el cepillo de manera cómoda.

con ayuda del botón de presión Furejector que suelta el pelo que se ha quedado en el cepillo de manera cómoda. Tiene también un protector para las púas para cuando no estás usando el cepillo. De esta forma te durará más tiempo, gracias al buen mantenimiento.

