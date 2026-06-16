Una bici para todos: eléctrica, barata y con bastante autonomía de batería

Moverse en bici es muchas veces más rápido que en otros vehículos, y si es eléctrica, más rápido y menos cansado.

Para mucha gente, moverse en bicicleta es algo habitual, pero para otros es imposible porque requiere de tener cierta forma física, en especial en ciudades que tienen cuestas pronunciadas. Para todos ellos, las bicicletas eléctricas son un auténtico salvavidas.

Es habitual verlas por las ciudades, sobre todo de repartidores, pero los particulares también se están pasado en masa a las llamadas 'ebikes', que no solo te ahorran esfuerzos, sino que te permiten llegar a tu destino sin estar completamente sudado en verano, entre otros beneficios. Además, hay modelos que no son nada caros, desde apenas 699 euros.

Cecotec e-Xplore Cómpralo en Cecotec

Amazon 629 € Esta bicicleta eléctrica de montaña tiene batería extraíble y 50 km de autonomía con pedaleo asistido. Además, tiene suficientes marchas como para adaptarte a todas las situaciones.

No solo eso, sino que también hay ayudas públicas, sobre todo de ayuntamientos, para recuperar buena parte de la inversión.

Cecotec es una marca española que con su e-Xplore ha roto por completo el mercado, con precio muy pero que muy asequible y buenas prestaciones, superando por bastante a otras tiendas más conocidas, como por ejemplo Decathlon.

A nivel técnico, la e-Xplore cumple con la normativa europea a rajatabla. Monta un motor de 250 W que te asiste hasta los 25 km/h, por lo que no necesitas seguro ni matrícula para llevarla. La batería es extraíble, un detalle fundamental si no tienes enchufe en el trastero o si prefieres subirla a casa para cargarla tranquilo. Cecotec promete hasta 55 kilómetros de autonomía, que como siempre dependerá de tu peso y de las cuestas que subas, pero que da de sobra para el uso diario sin tener que enchufarla cada noche.

El resto de componentes están elegidos con la fiabilidad en mente sin disparar el coste: cambio Shimano de 7 velocidades, frenos de disco mecánicos para parar con seguridad, y una horquilla delantera con suspensión. En el manillar llevas una pantalla sencilla y directa al grano, donde controlas los tres niveles de asistencia del motor, miras la batería, enciendes las luces o activas el modo peatón por si tienes que llevar la bici andando cuesta arriba.

La Cecotec e-Xplore no es, obviamente, una bici de gama alta. Solo hay que ver que modelos de gama alta no eléctricos cuestan más de 1.000 euros fácilmente, y en este caso hablamos de un precio mucho más rebajado a pesar de todo el aparataje que necesita una 'ebike'.

Sí que es una buena opción si por ejemplo quieres una bicicleta con asistencia al pedaleo porque es la única forma de moverte por la ciudad, que no te cueste un ojo de la cara y te permita saber si realmente te merece la pena. En el futuro puedes siempre pasarte a otro modelo superior, y la propia Cecotec vende varios.