¿Una aspiradora sin cables por menos de 100 euros? Rowenta tiene en oferta un modelo ligero, compacto y barato

Con esta aspiradora de Rowenta podrás olvidarte de los cables para siempre y eliminar todas las pelusas y polvo de tus suelos en un santiamén.

La aspiradora sin cables Rowenta X-Nano es la aliada perfecta para mantener tu hogar impecable con el mínimo esfuerzo. Este modelo está diseñado para facilitar el día a día, ofreciendo una solución de limpieza eficiente en un formato ligero y compacto. Descubre esta aspiradora con funcionalidad todo en uno, equipada con prestaciones prácticas que hacen la limpieza más fácil.

La principal característica de la X-Nano es su diseño extremadamente ligero. La aspiradora de mano solo pesa 1 kg, ofreciendo lo mejor de dos mundos: un diseño ultraligero combinado con un gran rendimiento para conseguir una limpieza eficiente. Su ligereza facilita la cobertura desde el suelo hasta el techo, cambiando sin esfuerzo del modo escoba al modo de mano.

La excelente noticia para quienes buscan renovar sus electrodomésticos es que la X-Nano está disponible a un precio inmejorable por el Black Friday. Puedes comprar esta aspiradora sin cables directamente en la web de Rowenta por menos de 100 euros. Es una oportunidad fantástica para adquirir un modelo versátil y de gran calidad.

La versatilidad es clave en este modelo. Su diseño fino y compacto te permite acceder a todos los rincones de tu casa sin esfuerzo, incluso en aquellos más estrechos y de difícil acceso. Esto asegura una limpieza completa y sencilla, ya sea para solucionar accidentes de última hora, limpiar la habitación de los niños o mantener la casa limpia con mascotas.

Batería de hasta 40 minutos

Para el rendimiento en todo tipo de superficies, la X-Nano cuenta con un cabezal de cepillo motorizado de alto rendimiento. Este cepillo gira 4200 veces por minuto, aspirando la suciedad más incrustada con total facilidad. Es una aspiradora versátil que te permite limpiar cualquier superficie de tu hogar, desde madera hasta alfombras.

La autonomía está pensada para un uso sin preocupaciones. Su batería de larga duración te ofrece hasta 40 minutos de autonomía cuando se utiliza la aspiradora de mano en modo Eco. Además, el tiempo de carga completa es de solo 3 horas, y la batería es extraíble, lo que permite tener hasta 1h 20min de autonomía si adquieres una segunda batería por separado.

El mantenimiento del dispositivo es sencillo y sin complicaciones. El depósito de suciedad, con un tamaño de 0,4 l, es cien por cien resistente al agua y muy fácil de vaciar. Esto ofrece una solución higiénica y sencilla, ya que un hogar limpio no debería costar trabajo, sin importar tu estilo de vida.

Para el almacenamiento, la X-Nano incluye una cómoda base de carga de pared. Diseñada para poder instalarla en cualquier sitio, esta base te ofrece una solución de almacenaje y carga. Permite tener tu aspiradora siempre a mano y lista cuando la necesitas, facilitando el comienzo de la limpieza de forma rápida.

En resumen, la Rowenta X-Nano en color lila y gris es un dispositivo todo en uno que simplifica la limpieza. Su ligereza, su autonomía de hasta 40 minutos y su potente cabezal motorizado la convierten en tu nueva aliada de limpieza, demostrando que la avanzada tecnología puede ser compacta y eficaz.

FAQ

1. ¿Cuál es el peso de la aspiradora de mano en modo ligero? La aspiradora de mano solo pesa 1 kg.

2. ¿Cuál es la autonomía máxima de la batería en modo Eco? La batería ofrece hasta 40 minutos de autonomía usando la aspiradora de mano en modo Eco.

3. ¿Cuánto tiempo tarda en cargarse completamente la batería? El tiempo de carga completa de la batería es de solo 3 horas.

4. ¿Cuál es el tamaño del depósito de suciedad? El depósito de suciedad de gran tamaño es de 0,4 l y es cien por cien resistente al agua.

5. ¿A qué velocidad gira el cabezal de cepillo motorizado? El cabezal de cepillo motorizado de alto rendimiento gira 4200 veces por minuto.