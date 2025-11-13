Un Rolex Daytona cuesta 75.000 euros: este otro se parece mucho y no supera los 50

La moda de los relojes clásicos es una tendencia que no solo no remite, sino que va a más. Hay un encanto especial en llevar en la muñeca un diseño prácticamente atemporal, un cronógrafo que evoca la época dorada de la relojería.

El problema, claro está, es que la gente que puede permitirse pagar los 75.000 euros –o más– que cuesta un icono como el Rolex Daytona no abunda. Por suerte, para el resto de los mortales, existen los llamados relojes "homenaje", modelos que se inspiran en esos diseños legendarios pero con un precio infinitamente más terrenal.

En este universo, la marca Pagani Design se ha coronado como la reina indiscutible, con modelos como el Pagani Design PD-1644, un reloj que en vez de costar una fortuna, apenas llega a los 50 euros. Ahora mismo, AliExpress lo vende con entrega exprés en España, en 17 variantes de color distintas, por solo 50 euros si aplicas el código ESAE05.

Pagani Design PD-1644 Este reloj homenaje tiene un diseño idéntico al del Rolex Daytona, en muchas variantes de color a precio casi de risa. 50€ en AliExpress 109€ en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Cristal de zafiro y mecanismo Seiko: poco más se le puede pedir

A primera vista, el Pagani Design PD-1644 es un reloj que llama la atención poderosamente. Su parecido con el Rolex Daytona es innegable, y eso, para los amantes de la estética de este icono, es un punto muy a favor.

La caja, de 40 mm de diámetro, tiene un tamaño perfecto, ni muy grande ni muy pequeño, y está fabricada en acero inoxidable 316L, el mismo material que utilizan muchas marcas de lujo.

El acabado combina superficies cepilladas y pulidas, lo que le da un juego de luces y un aspecto muy premium. El bisel, con su escala taquimétrica grabada, es de cerámica, otro detalle de gama alta que evita que se raye con el uso diario.

Pero la primera gran sorpresa, la que te hace arquear una ceja y preguntarte cómo es posible por este precio, es el cristal: es de zafiro sintético. Esto es una auténtica barbaridad en un reloj de 50 euros. El zafiro es un material prácticamente imposible de rayar en el día a día, una característica que normalmente solo encuentras en relojes que multiplican por diez su precio.

La esfera es otro de sus puntos fuertes. Las tres subesferas, en la clásica disposición de los cronógrafos, están bien definidas y son perfectamente funcionales. La de las 3 es un indicador de 24 horas, la de las 6 es el segundero continuo del reloj, y la de las 9 es el contador de 60 minutos del cronógrafo. Las agujas y los índices están aplicados con un material luminiscente que, si bien no es el más potente del mercado, cumple su función y te permite ver la hora en la oscuridad.

Pero la magia de este reloj, el secreto que lo convierte en una compra maestra, está en su interior. El Pagani Design PD-1644 monta un calibre Seiko VK64.

Este no es un movimiento de cuarzo cualquiera; es un "meca-cuarzo". ¿Y qué significa esto? Pues que combina lo mejor de los dos mundos. Por un lado, tienes la precisión y el bajo mantenimiento de un reloj de cuarzo a pilas. Te olvidas de darle cuerda y de ajustarlo cada dos por tres.

Pero por otro lado, el módulo del cronógrafo es mecánico. Cuando pulsas el botón superior para iniciar el crono, la aguja segundera central no avanza a saltos, como en un reloj digital, sino que se desliza suavemente por la esfera, con cinco pequeños pasos por segundo, imitando a la perfección el movimiento de un cronógrafo mecánico.

El cierre es de tipo mariposa, seguro y discreto. Y por si fuera poco, el reloj es resistente al agua hasta 100 metros, por lo que puedes ducharte o nadar con él sin ningún miedo.