Un Garmin Fenix a precio de 'outlet': el hermano pequeño de la familia, de rebajas

El Fenix E es una versión "lite" de los Fenix para usuarios a los que su hermano mayor se les va de presupuesto.

Los Fenix de Garmin tienen un modelo que, a diferencia de los demás, si es muy asequible.

Los relojes de la gama Garmin Fenix se han consolidado como la referencia clara en el sector de los dispositivos deportivos de alta gama, pero su principal inconveniente suele ser el precio, que habitualmente supera los presupuestos de la mayoría de usuarios.

Para intentar solucionar esto, la marca lanzó el Garmin Fenix E de 47mm, una versión diseñada para ofrecer las funciones esenciales de la familia pero con un coste mucho más asequible.

La oportunidad real ha llegado con las ofertas actuales del Prime Day, que han rebajado este modelo hasta los 370 euros. Por esta cifra, se convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan la fiabilidad de Garmin sin tener que realizar el desembolso que exigen las versiones superiores.

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PcComponentes Un reloj deportivo de gama alta como pocos, con pantalla AMOLED y sensores ultraprecisos, y además decenas de deportes.

Este modelo mantiene la estética robusta y la calidad de construcción que caracteriza a la familia. Cuenta con una pantalla'AMOLED que ofrece una visualización nítida y con colores vivos, lo que facilita la lectura de los datos de ritmo, distancia o frecuencia cardíaca mientras se realiza una actividad a pleno sol.

Combina el acero inoxidable en el bisel con una carcasa de polímero reforzado con fibra, asegurando una buena resistencia a los golpes, algo que siempre preocupa cuando haces cierto tipo de deportes.

El seguimiento de las actividades es minucioso, ofreciendo métricas avanzadas para disciplinas como el 'running', ciclismo, natación o senderismo. El sistema evalúa de forma constante la carga de entrenamiento, el estado de recuperación y la predisposición diaria para el esfuerzo basándose en la calidad del descanso nocturno y la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Además, la autonomía de la batería sigue siendo uno de sus argumentos fuertes, permitiendo estirar la duración durante varios días en modo de uso convencional y soportando sesiones largas de localización en exteriores sin necesidad de pasar por el cargador cada noche.

Sin embargo, para entender por qué este modelo cuesta 370 euros en esta campaña de rebajas, es necesario conocer qué recortes tiene en comparación con el Garmin Fenix 8, su hermano mayor y actual tope de gama. El primer sacrificio importante lo encontramos en el sistema de localización. Mientras que el Fenix 8 incorpora un GPS multibanda con tecnología 'SatIQ' para optimizar la precisión en entornos complejos como bosques densos o desfiladeros urbanos, el Fenix E se conforma con un chip de posicionamiento más estándar que, aunque funciona bien en espacios abiertos, puede mostrar ligeras desviaciones en zonas de difícil cobertura.

Otra diferencia notable radica en el 'hardware' de interacción. El Fenix 8 incluye un micrófono y un altavoz integrados que permiten responder llamadas directamente desde la muñeca o utilizar comandos de voz, una característica que se ha eliminado por completo en el Fenix E. En este modelo más económico, la gestión de las notificaciones se realiza de la manera tradicional, mostrando los avisos del teléfono en pantalla pero requiriendo el uso del móvil para contestar.

Además, el sensor de frecuencia cardíaca del Fenix E pertenece a una generación anterior, el 'Elevate' de cuarta generación, en lugar del sensor de quinta generación que monta el modelo superior, lo que puede traducirse en una respuesta ligeramente menos reactiva ante cambios muy bruscos de intensidad en entrenamientos de series.

En el apartado de la estructura, el Fenix 8 utiliza materiales más premium como el titanio en el bisel y lentes de zafiro para proteger la pantalla frente a arañazos. El Fenix E, por su parte, recurre al acero inoxidable y a un cristal 'Gorilla Glass', que es resistente en el día a día pero requiere un poco más de cuidado ante roces directos con rocas o superficies abrasivas. Tampoco cuenta con los botones inductivos estancos de su hermano mayor, por lo que no está certificado para actividades de buceo recreativo a nivel profesional.