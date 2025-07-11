Últimas horas del Prime Day: las mejores ofertas que aún puedes aprovechar

El Prime Day ofrece descuentos en miles de productos de todas las categorías.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

El Prime Day está llegando a su fin, pero aún puedes aprovechar las últimas grandes ofertas antes de que desaparezcan: es ahora o nunca.

El Prime Day se acaba, pero aún estás a tiempo de cazar alguna de esas gangas que merecen la pena. Si estabas dudando, este es el momento de decidir: lo que no compres ahora, mañana vuelve a su precio habitual.

A medida que se acercan las últimas horas, las mejores gangas empiezan a agotarse y la presión por decidir crece. Si llevas días con el carrito lleno o con pestañas abiertas comparando, este es el empujón final que necesitabas. La diferencia entre hacer clic o dejarlo pasar puede significar pagar el doble mañana.

Aquí tienes una selección de productos que todavía están rebajados y que destacan no solo por su oferta, sino porque pueden hacerte la vida más cómoda, práctica o entretenida. Desde tecnología hasta básicos del hogar, esto es lo que aún puedes aprovechar.

Kindle Paperwhite: una biblioteca en tu bolsillo



Lector electrónico con pantalla sin reflejos de 7", resistente al agua y con semanas de batería. Ideal para leer de día o de noche, estés donde estés. Amazon

Si este verano quieres leer más y mirar menos el móvil, el Kindle Paperwhite es el compañero ideal. Su pantalla sin reflejos de 7 pulgadas y su nuevo diseño más rápido te permiten sumergirte en cualquier novela o cómic sin interrupciones, incluso bajo el sol de la playa. La luz ajustable también hace que sea cómodo leer de noche sin cansarte la vista.

Además, su batería dura semanas y es resistente al agua, así que puedes llevártelo a la piscina o a la bañera sin preocupaciones. Con acceso a millones de títulos y la posibilidad de suscribirte a Kindle Unlimited, tienes entretenimiento asegurado para todo el verano y más allá.

Fairy Original Todo En Uno: lavavajillas impecable



Cápsulas de lavavajillas que eliminan la grasa reseca, cuidan cristal y plata, e incorporan sal y abrillantador. Limpieza eficaz desde el primer lavado. Fairy

Quien tiene lavavajillas, sabe que una buena cápsula marca la diferencia. Las Fairy Original Todo En Uno vienen con sal, abrillantador y protección para cristal y plata, para que no tengas que preocuparte por nada más que colocar los platos dentro.

Son eficaces incluso con grasa reseca y se disuelven rápidamente sin dejar residuos. Además, están fabricadas en una planta que utiliza electricidad 100 % renovable, así que limpias tu vajilla y cuidas el planeta al mismo tiempo.

Echo Pop: pequeño, pero con mucha voz



Altavoz compacto con sonido potente y Alexa integrada. Controla música, dispositivos y tareas diarias con la voz. Diseño discreto y sostenible. Amazon

¿Quieres una casa un poco más inteligente sin complicarte? El Echo Pop es perfecto para eso. Es un altavoz compacto con Alexa que se adapta a cualquier rincón sin desentonar, pero que sorprende por su sonido potente. Ideal para habitaciones pequeñas, cocinas o escritorios.

Además de reproducir música o podcasts por voz o Bluetooth, puedes usarlo para controlar luces, enchufes y otros dispositivos compatibles. También sirve para temporizadores, recordatorios, consultar el tiempo o charlar con Alexa. Y sí, puedes apagar el micrófono cuando no lo necesites.

Finish Powerball: platos relucientes en el primer lavado



Pastillas todo en uno para lavavajillas que dejan tu vajilla limpia y brillante sin necesidad de prelavado. Eficiencia diaria con cada uso. Finish

Las pastillas Finish Powerball se han ganado su fama por una razón: funcionan. Olvídate de prelavar los platos y deja que estas cápsulas se encarguen del resto, eliminando restos de comida y dejando un brillo impecable desde el primer ciclo.

Si quieres ir un paso más allá, puedes combinarlas con abrillantador Finish y limpiamáquinas para mantener el lavavajillas limpio y sin olores. Es un básico que simplifica la rutina diaria y, además, ayuda a ahorrar agua.

Fire TV Stick 4K: lleva el cine a tu salón



Dispositivo de streaming con calidad 4K, Dolby Vision y mando por voz con Alexa. Disfruta de tus series y pelis favoritas con imagen y sonido envolvente. Amazon

Con el Fire TV Stick 4K puedes transformar cualquier televisor en una plataforma de streaming de última generación. Compatible con WiFi 6, Dolby Vision y Dolby Atmos, ofrece una experiencia visual y sonora de altísima calidad. Perfecto si te gusta ver pelis o series con buen sonido y sin tirones.

También incluye mando con Alexa, así que puedes buscar contenido por voz, controlar el volumen y hasta manejar luces o cámaras del hogar. Accede a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y muchas otras apps, incluyendo contenido gratuito con anuncios.

iPhone 16e: potencia y autonomía para el día a día



Rendimiento, autonomía y fotografía avanzada en un diseño elegante. Pantalla OLED de 6,1", chip A18 y cámara Fusion de 48 Mpx para un uso fluido y potente. Apple

El iPhone 16e no decepciona. Con su nuevo chip A18, está preparado para sacarle el máximo partido a Apple Intelligence y a las futuras versiones de iOS. Además, tiene una autonomía brutal: hasta 26 horas de vídeo sin pasar por el cargador.

La cámara Fusion de 48 Mpx ofrece fotos de altísima resolución, y su pantalla Super Retina XDR de 6,1" te permite disfrutar de todo con una calidad impresionante. Si buscabas renovar móvil, esta es una apuesta segura.

Apple Watch Series 10: mucho más que un reloj



Pantalla más grande, diseño más fino y funciones avanzadas de salud, deporte y seguridad. Conectado a tu día a día y preparado para cualquier actividad. Apple

El Apple Watch Series 10 es un aliado para el día a día: desde controlar entrenamientos y salud, hasta responder llamadas o pagar sin sacar el móvil del bolsillo. Su nueva pantalla más grande y su diseño más fino lo hacen cómodo y elegante.

Ofrece datos detallados sobre frecuencia cardíaca, sueño y actividad física, y cuenta con funciones de seguridad como detección de caídas o Emergencia SOS. Si quieres un smartwatch que realmente te acompañe y te cuide, este es uno de los mejores del mercado.

iPad de 11": creatividad, trabajo y ocio en un dispositivo



Pantalla Liquid Retina, chip A16 y batería para todo el día. Ideal para crear, trabajar y disfrutar de apps, contenido o juegos sin límites. Apple

El iPad de 11 pulgadas con chip A16 es una herramienta versátil para estudiar, trabajar o relajarte. Su pantalla Liquid Retina se adapta a la luz ambiental, lo que facilita su uso durante horas sin fatiga visual. Además, tiene autonomía para un día completo.

Con iPadOS puedes usar varias apps a la vez, escribir a mano con el Apple Pencil o acoplarle el teclado Magic Keyboard Folio. Si buscas una tablet que realmente sustituya al portátil o simplemente te permita dibujar y ver series con calidad, esta opción no decepciona.

Colhogar Ultra Suave XXL: dura más y cuida tu piel



Papel higiénico de dos capas, suave y resistente. Sin perfume, dermatológicamente testado y con rollos extragrandes que duran más y cuidan tu piel. Colhogar

Este papel higiénico de dos capas no solo es suave, también está pensado para durar. Los rollos XXL ayudan a que compres menos veces, lo cual se agradece tanto por comodidad como por economía doméstica.

Además, está dermatológicamente testado, no tiene perfume y se fabrica con fibras naturales que respetan el pH de las zonas más delicadas. Una opción sensata si valoras tanto el confort como la sostenibilidad.

Hawkers One Polarized: diseño icónico, protección total



Gafas de sol unisex con lentes polarizadas y montura ligera y resistente. Diseño icónico que reduce reflejos y mejora el contraste visual al instante. Hawkers

Las gafas de sol Hawkers One Polarized son uno de esos modelos que no pasan de moda. Fabricadas en TR90 con tecnología suiza, ofrecen gran resistencia sin renunciar a la ligereza. La montura negra mate y las lentes azul espejo las hacen tan estilosas como prácticas.

Pero no es solo estética: al ser polarizadas, eliminan reflejos y mejoran el contraste natural de los colores. Perfectas para conducir, caminar por la ciudad o pasar el día en la playa con buena protección y mejor estilo.