Esta es mi lista de la compra para el Prime Day: me voy a ahorrar más de 300 euros

En este Prime Day tengo varias compras que no puedo demorar mucho más, y por suerte voy a ahorrar bastante.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Hay varios aparatos en casa que necesitan un recambio, y en algunos casos el sustituto ideal está hoy en oferta.

A pesar de que trabajo todo el día viendo distintos tipos de productos y ofertas en cualquier ecommerce que trabaje en España, no suelo picar demasiado a menudo y me ciño a las cosas que realmente necesito y cuando las necesito.

Eso hace que haya pasado por bastantes Prime Day y Black Friday comprando poco o nada, por suerte para mis ahorros, pero llega un momento en el que hay ciertos aparatos en casa que no dan más de sí y tengo que cambiarlos.

No solo eso, sino que en julio se juntan varios cumpleaños en mi familia, así que ahora que es el Prime Day tengo varias compras que hacer, y he calculado que entre todas el ahorro será de más de 300 euros, comparándolo con lo que me habría costado todo de pagar el precio original.

También tengo "vigilados" otras cosas que no sé si acabaré comprando porque, aunque están a buen precio, aún no es el momento de dar el paso, pero quién sabe si antes de que acabe el Prime Day el viernes 11 habré cedido a la tentación o no.

Quiero compartir mi lista de la compra para este evento, por si pudieras tener alguna necesidad similar a la mía y te sirve de algo el cálculo que he ido sacando.

Cepillo de dientes eléctrico

Philips Sonicare DiamondClean 9000 Philips

Con mi cepillo de dientes eléctrico no tengo demasiados problemas. Sigue funcionando, aunque evidentemente hay otros modelos mucho más avanzados a la venta, y es por eso por lo que estoy decidido a cambiarlo.

Por eso y porque el mío viene en pack junto con su irrigador bucal, y éste está roto sin posibilidad de repararlo, así que ahora tengo en el lavabo un trasto bastante grande que solo funciona al 50% de su utilidad.

De todos los modelos que he visto, me gusta el Philips Sonicare, sobre todo porque en una ocasión tuve ya la ocasión de probarlo y la sensación de limpieza que aporta es sobresaliente, o eso me pareció a mí.

Irrigador bucal inalámbrico

Waterpik Cordless Pearl Waterpik

Ya he mencionado arriba mi problema con el irrigador que tengo, y ahora me extiendo algo más: estos aparatos sufren siempre la avería por el mismo lado, por la goma que une el cuerpo del irrigador a la máquina.

Esa goma se va deteriorando con el paso del tiempo hasta que se rompe, y puede ser más pronto o más tarde, pero siempre sucede. Hay veces en las que además la reparación es o bien costosa o incluso imposible.

Esto es lo que me ha llevado a decidir comprar otro irrigador, pero uno inalámbrico. Si no hay goma, no se puede romper.

Fuente de agua para mis gatos

Petkit Eversweet Max Petkit

Tengo dos gatos, y no es que beban agua, es que beben muchísima agua. Prácticamente un cuenco de 1,5 litros cada día, sobre todo en verano, y no siempre me doy cuenta de que está vacío de inmediato.

Para solventarlo, me voy a comprar una fuente de agua automática, que me avise cuando tiene el depósito vacío y que además vaya limpiando el agua de residuos.

Hay muchas, pero Petkit es una marca que me ofrece total confianza, y además una de sus mejores fuentes está entre las ofertas del Prime Day.

Sartenes

BRA Prior Amazon

No hay demasiado que explicar aquí: mis sartenes están para el arrastre, todas ellas. Voy a ir renovándolas poco a poco y en el Prime Day siempre hay multitud de ofertas en marcas conocidas.

De todos los packs, el de BRA de tres piezas me convence mucho, aunque es cierto que tengo que afinar un poco porque puede que haya otros que incluyan las correspondientes tapas.

Un móvil para mi madre

20bits prueba el CMF Phone 2 Pro (20bits)

En enero le regalé a mi padre el CMF Phone 1, y está bastante contento. Ahora en julio es el turno para el cumpleaños de mi madre, y también anda pidiendo un móvil, así que por los escasos 200 euros que cuesta, el CMF Phone 2 Pro me parece buena opción.

Es algo más potente, pero mantiene todas las características que me convencen de los CMF, como por ejemplo que se pueda usar una microSD.

Sábanas nuevas

Todocama Juego de sábanas Amazon

Tengo dos gatos, un niño y sábanas que en algunos casos también están ya para tirarlas y buscar unas nuevas.

Mi cama es de 150x200, así que no todas son válidas, pero en Amazon he encontrado unas con opiniones bastante buenas.

Unas zapatillas 'barefoot' para mi pareja

Zapatillas Saguaro Saguaro

Las zapatillas llamadas respetuosas o 'barefoot' siguen siendo una moda de nicho, pero los que las usan las aman, eso sin duda.

Mi pareja es una de esas personas desde que las probó, y las va acumulando en varios colores y variantes distintas, así que entre los muchos modelos y tallas que hay de Saguaro en oferta, tendrá que elegir unas, las que más le gusten por su cumpleaños.