Tu propio planetario en tu habitación: duerme bajo las estrellas con esta lámpara de proyección

Si las paredes o el techo de tu casa te parecen aburridos, este proyector es perfecto para crear el ambiente perfecto con el Universo de fondo.

Transformar por completo el ambiente de un dormitorio es facilísimo si cuentas con este proyector de estrellas y luz nocturna de AliExpress con forma de cohete espacial. Resulta curioso cómo un gadget de tamaño tan compacto logra cubrir paredes y techo con galaxias deslumbrantes o proporcionar un brillo muy cálido cuando llega la hora de descansar.

Apagar las lámparas tradicionales y dejar que el espacio se llene de constelaciones flotantes cambia la energía del cuarto por completo. Esta pequeña maravilla es perfecta tanto para crear un ambiente relajante tras un largo día de trabajo como para acompañar a los más pequeños durante sus rutinas nocturnas.

Este proyector para el hogar, un creador de ambientes en las paredes y el techo, se vende en AliExpress por menos de 14 euros, lo que supone un auténtico chollo decorativo para renovar tu habitación sin gastar casi nada. Por ese importe obtienes un dispositivo multifunción que rinde al nivel de alternativas mucho más costosas.

Lo más destacable es que incluye 12 discos de proyección intercambiables para ir variando el paisaje cósmico según el estado de ánimo de cada noche. Puedes elegir entre contemplar el planeta Tierra, perderte en la Vía Láctea o fascinarte con nebulosas de colores vivos en cuestión de segundos.

Cabezal giratorio y enfoque manual

El aparato cuenta con un cabezal giratorio de 360 grados que te permite apuntar el haz de luz exactamente hacia donde prefieras sin complicaciones de postura. Si quieres cubrir el techo entero o proyectar una bonita imagen centrada en una pared lateral, la rotación te lo pone realmente fácil.

Para ajustar el nivel de detalle de las imágenes, dispone de un anillo de enfoque manual muy fácil de calibrar que asegura una gran nitidez visual. Este control te garantiza ver cada estrella definida y clara independientemente de la distancia hasta la superficie donde se proyecte.

Su alimentación funciona mediante una sencilla toma USB de 5V, lo que te da una libertad enorme a la hora de ubicarlo en cualquier estancia. Puedes conectarlo tranquilamente a un ordenador portátil, a una batería externa o incluso al puerto USB del coche si te apetece usarlo de viaje.

Por otro lado, integra una función de temporizador programable muy útil para despreocuparse del consumo energético si te quedas dormido plácidamente. Se puede configurar para que la iluminación se apague sola de forma automática transcurridos 30 minutos, 1 hora o 2 horas de uso.

Estamos ante un accesorio tan práctico como llamativo que aporta un toque acogedor y fantástico a cualquier hogar. Su excelente relación entre versatilidad de uso y bajo precio lo convierte en una opción genial para regalar a amigos, pareja o familiares.