No le quites ojo a tu comida: controla tus recetas en tiempo real sin perder calor
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Si buscas una freidora de aire con un estilo ligeramente diferente a lo habitual y con una gran capacidad para cocinar de todo, ésta puede interesarte.
Hay mañanas en las que uno simplemente busca soluciones prácticas para comer rico sin pasar horas pegado a los fogones, y es ahí cuando un buen electrodoméstico es la clave. Preparar cenas rápidas se convierte en algo cotidiano cuando cuentas con aliados eficientes en el hogar. La cocina moderna pide a gritos aparatos que nos ahorren tiempo, esfuerzo y energía, permitiéndonos disfrutar de platos sabrosos con una mínima cantidad de grasa.
Dentro del catálogo actual de dispositivos para el hogar, la freidora de aire modelo Cecofry Advance 10000 Full Vision destaca por ofrecer una visibilidad excelente del proceso de elaboración gracias a su doble ventana superior y frontal. Esto significa que podemos vigilar el estado de los alimentos en todo momento sin necesidad de abrir la cesta, evitando así cualquier pérdida innecesaria de calor que pueda alterar el resultado final.
Puedes hacerte con este completo modelo directamente en la web de la marca por 119 euros, una inversión equilibrada para renovar tu cocina. La relación entre sus prestaciones avanzadas y su coste resulta bastante atractiva si piensas en la cantidad de menús variados que podrás preparar cada semana sin esfuerzo.
Su impresionante cubeta cuenta con diez litros de capacidad total, un espacio más que generoso para elaborar platos destinados a toda la familia de una sola vez. Además, si lo prefieres, tienes la opción de dividir este compartimento en dos zonas independientes para cocinar dos elaboraciones diferentes al mismo tiempo sin mezclar sabores.
Vigila tu comida mientras la cocinas
La potencia es otro de sus puntos fuertes, ya que alcanza los 2200 W para asegurar una cocción rápida y homogénea en cualquier tipo de ingrediente que decidas preparar. Gracias a esto, los alimentos quedan crujientes por fuera y jugosos por dentro empleando únicamente una cucharada de aceite en cada tanda.
El manejo diario resulta sumamente intuitivo gracias a su completa pantalla táctil a color y a sus doce menús predeterminados que configuran el tiempo y la temperatura de manera automática. El rango térmico abarca desde los 80ºC hasta los 200ºC, permitiéndote adaptar cada receta a tus preferencias culinarias exactas con total precisión.
Dispone también de funciones específicas muy interesantes, como una plancha especial diseñada para conseguir pizzas auténticas con masas doradas y crujientes que encantarán a todos en casa. La seguridad es otro aspecto muy cuidado, incorporando un asa de gran envergadura con tacto frío que facilita abrir y cerrar la cubeta sin riesgos.
Limpiar este tipo de aparatos tras una comida copiosa suele ser un fastidio, pero las superficies de este modelo facilitan enormemente la limpieza de su interior. Así conseguimos que el día a día en la cocina sea mucho más agradable, ordenado y limpio para cualquiera que disfrute preparando sus propias recetas caseras.
A veces, dar el paso hacia una alimentación más ligera y variada depende únicamente de contar con la herramienta adecuada sobre nuestra encimera. Con tantas facilidades tecnológicas al alcance de la mano, organizar los menús semanales deja de ser una tarea pesada para convertirse en un auténtico placer.
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