Este es mi truco favorito para conseguir chollazos en el Prime Day de Amazon, y mañana empieza uno

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Si no te importa ceder algo con la garantía de tus compras, hay un truco para ahorrar bastante.

A pesar de que cuando llegan las fechas señaladas de compras –como por ejemplo el Prime Day o el Black Friday– siempre digo que no, que esta vez no pico, al final acabo comprando algo. Pero sobre todo, hay veces que de repente veo algún producto que es un chollazo tan grande que cuesta dejarlo pasar.

Lo normal es que esto me pase de forma clara con un tipo de producto: los reacondicionados. Vendidos bajo la etiqueta Amazon Renewed, no son productos de segunda mano, sino que ya se han vendido antes y el comprador los rechazó por algún motivo.

Reacondicionados de Amazon Renewed Estos productos se venden en distintos estados de conservación, siempre por debajo o incluso muy por debajo de su precio habitual. Ver catálogo/a>



Pueden estar en varios estados, como por ejemplo "Aceptable" o "Como nuevo", pero por mi experiencia, no he comprado ninguno que haya sido completamente inusable y, de hecho, la mayoría de los reacondicionados de Amazon me han llegado como nuevos, incluso precintados aún.

La pega es, sobre todo, que la garantía es de solo un año, en lugar de los tres que marca la ley para productos nuevos. Y durante dicho año solo puedes reclamarle a Amazon, no a la marca, lógicamente.

Descuento extra en fechas señaladas

¿Por qué digo que mi truco para ahorrar con los reacondicionados? Simple: cuando llega un Prime Day, sobre el precio rebajado que ya tienen, Amazon le aplica un descuento de entre el 15 y el 30% al tramitar, dependiendo de la ocasión.

De esta forma he llegado a conseguir un monitor valorado en 350 euros por apenas 170 euros, y estaba completamente nuevo.

Claro que el problema es que no todos los productos están disponibles como reacondicionados, ni todos tienen el descuento extra al tramitar, pero ¿por qué no mirar? Siempre hay algo interesante.

30 días de prueba sin compromiso

Es lógico y legítimo preguntarse qué pasa si el producto "reaco" que has comprado llega dañado o no te gusta. En tal caso, la condición es clara: puedes devolverlo sin problemas durante los primeros 30 días tras la compra y recuperar todo tu dinero.

Amazon no hará preguntas y es totalmente gratuito, así que el riesgo es cero a la hora de optar por Renewed.

Lo he hecho alguna vez, pero como he dicho, nunca ha sido porque un producto llegue en mal estado.