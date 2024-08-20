Tres ventajas de utilizar dispensadores de agua y dos modelos económicos diferentes que te encantarán

Mantenernos hidratados es importante, especialmente ahora en verano. Por eso, Amazon tiene los productos perfectos para obtener agua filtrada de cualquier envase de agua embotellada.

Según la Organización Mundial de la Salud, es recomendable beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día. Pero, ahora que tenemos unas temperaturas tan altas en España, este consumo de agua aumenta, ya que debemos refrescarnos e hidratarnos para combatir el calor, especialmente niños y personas mayores.

Así que, una de las cosas que no pueden faltar en los hogares son las jarras con filtros para el agua como las Brita o botellas reutilizables para reducir el consumo de plástico y ser responsables con el medio ambiente. Dentro de estas medidas sostenibles, una de las herramientas para servir agua de manera fácil y cómoda, y poder rellenar esas botellas reutilizables o ahorrar en la compra, es el dispensador de agua manual o eléctrico.

Estos dispensadores son ideales para obtener agua potable filtrada de manera cómoda y dosificada sin cargar a pulso con las pesadas garrafas. Se acoplan perfectamente a la mayoría de envases de agua embotellada y se pueden servir varios litros en cuestión de minutos con un solo gesto. Además, son de gran ayuda también, y muy prácticos, en excursiones, viajes en autocaravana o, incluso, en lugares de trabajo. Desde 20deCompras hemos destacado dos modelos perfectos para este verano, uno automático y otro manual.

El primero de la marca Dlopk es el mejor valorado de Amazon por su relación calidad-precio. Se trata de un dispensador de agua de acero inoxidable, con alta compatibilidad en cualquier garrafa del mercado y ¡automático! Gracias a su batería de 1.2000 amperios puede utilizarse hasta 40 días sin necesidad de carga. Su funcionamiento es muy sencillo, solo hay que acoplarlo a la boca de la botella y presionar el interruptor para servir el agua. En un solo gesto puedes rellenar los vasos o botellas reutilizables que quieras, tanto en casa como en la calle, ¡porque es muy fácil de transportar!

Filtro de agua Amazon

Una opción más económica (¡y analógica!)

Si lo que buscas es una opción todavía más económica, puedes pasarte al lado manual con este dispensador de agua que te costará solo seis euros y con el que podrás bombear de forma manual (pero cómoda) el agua que necesites beber.

Para los analógicos. Amazon

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