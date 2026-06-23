Todos lo quieren y ahora es más barato: el ventilador Philips superventas llega al Prime Day

Los ventiladores de techo son una bendición en las noches de verano, y lo descubrí hace poco.

Los ventiladores de techo están de vuelta, y dentro del sector hay uno que es el más buscado con diferencia.

Los ventiladores de techo son una de las mejores alternativas para combatir el calor en el hogar, especialmente cuando se instalan en los dormitorios y se utilizan durante las horas de sueño. A diferencia de los modelos de pie o de torre, que suelen proyectar un flujo de aire directo y localizado que a menudo resulta molesto a corto plazo, los modelos de techo tienen la capacidad de mover un volumen de aire bastante mayor.

Al desplazar el caudal de arriba hacia abajo, generan una brisa uniforme que distribuye el frescor por toda la habitación de una manera más natural y eficiente, lo que ayuda a conciliar el Sueño sin la sequedad de garganta que a veces provocan otros sistemas de climatización.

En los últimos años ha ganado terreno una nueva generación que incorpora aspas retráctiles. Este diseño permite que funcionen como una lámpara de techo convencional cuando el ventilador está apagado, ya que las aspas se ocultan de forma automática sobre la estructura superior, desplegándose únicamente cuando se activa la función de ventilación.

Philips Bliss Amazon Con este nuevo ventilador de techo podrás disfrutar de una buena brisa mientras iluminas tu salón con hasta tres tonos distintos de calidez. Su tecnología Eye Comfort cuida de nuestra visión y evita deslumbramientos. Sus 3 aspas pueden llegar a altas velocidades de manera silenciosa, ofreciéndonos un placer total.

Aunque el mercado actual ofrece muchas opciones con precios muy competitivos, quienes buscan la tranquilidad de una marca con trayectoria contrastada suelen fijarse en el Philips Bliss con luz LED.

Este modelo se ha convertido en uno de los más vendidos de su categoría y, con motivo de las ofertas del Prime Day, su precio ha bajado hasta los 116 euros, una cifra atractiva para un equipo de estas prestaciones.

Poco ruido y bajísimo consumo

El componente que marca la diferencia en el rendimiento diario es su motor DC de corriente continua con un consumo de 35W. Los motores de corriente continua son sustancialmente más eficientes y silenciosos que los tradicionales de corriente alterna. Esto se traduce en un funcionamiento muy sutil en las velocidades más bajas, emitiendo un nivel de ruido casi imperceptible que resulta idóneo para mantener el aparato encendido durante la noche sin interrumpir el descanso.

Además, la eficiencia energética de este tipo de motores asegura que el impacto en la factura eléctrica sea mínimo, incluso tras muchas horas de uso. La doble funcionalidad como elemento de iluminación y de ventilación está resuelta mediante un panel LED integrado de 28W, una potencia suficiente para iluminar habitaciones de tamaño mediano o grande.

Una ventaja práctica es que permite alternar entre tres temperaturas de luz diferentes: blanca cálida, blanca natural y blanca fría. Esta flexibilidad ayuda a adaptar el ambiente de la estancia según el momento del día o la actividad que se esté realizando, pasando de una iluminación más acogedora para relajarse antes de dormir a una luz más clara y funcional para el día a día.

El manejo del dispositivo se realiza de forma íntegra a través del mando a distancia que viene incluido en la caja. Desde este control remoto se pueden ajustar las diferentes velocidades de giro, encender o apagar la luz de manera independiente y activar la tecnología de aspas retráctiles.

Otra característica que extiende la utilidad del aparato más allá de los meses de verano es el modo invierno y verano, una función que invierte el sentido de giro de las aspas. Durante los meses más fríos, al girar en sentido inverso, el ventilador empuja el aire caliente que se acumula en la parte superior de la habitación debido a la calefacción y lo distribuye hacia abajo.

Por 116 euros, este modelo ofrece una solución equilibrada para quienes priorizan el confort acústico en el dormitorio y la discreción visual en el techo.