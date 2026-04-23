Los cinco títulos infantiles que considero imprescindibles y son perfectos para regalar en el Día del Libro

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Promover la lectura infantil es esencial y el 23 de abril es el día perfecto para hacerlo.

En mi casa hay un pequeño lector que puede estar buen rato escuchando las historias de los libros que tiene en su cuarto. Todavía no sabe leer, apenas tiene dos años, pero le encanta que le leamos. Quizás tiene que ver que, desde que tenía apenas semanas, los libros han formado parte de su vida. Por eso, el 23 de abril es un día de nuevas historias ya que, aunque él todavía no es consciente, es la jornada perfecta para regalarle un nuevo título.

Es entonces cuando se celebra el Día del Libro, festivo en algunas ciudades donde, además, se organizan ferias literarias en las que adquirir nuevas obras con la firma del autor en cuestión. Así, si este año estás pensando en añadir un nuevo tomo a la biblioteca infantil, te dejo los títulos que, para mí, son imprescindibles.

'El Monstruo de colores'

No hay niño que no conozca al monstruo de colores. Tal es su fama que ya son varias las "secuelas" de este personaje que nos ayuda a identificar las emociones y a darles respuesta. Así, a través de una sencilla y colorida historia, este título va enseñando a los más pequeños qué es lo que ocurre en su interior.

'¿A qué sabe la luna? '

Además de ser perfecto para aprender vocabulario sobre animales, este título enseña cómo la cooperación y el trabajo en equipo puede llevarnos a alcanzar metas que, a priori, parecen imposibles para un solo individuo. En este sentido, todos los animales, independientemente de su tamaño y fuerza, se vuelven indispensables para lograr la meta de alcanzar (y saborear) la luna.

'Elmer'

Si buscamos un libro de valores, el de multicolor elefante Elmer es perfecto, ya que enseña a ser solidarios, a respetarse y a valorar el hecho de ser diferentes. El pequeño animal no es como el resto de su manada y a él no le hace demasiada gracia, pero ahí, precisamente, está la clave.

'Tengo un volcán'

El libro perfecto para la época de las rabietas. En él, además de aprender a identificar el enfado y sus consecuencias, los protagonistas nos enseñan un interesante método para aprender a sofocar el volcán interior que todos tenemos y que, cuando se enciende, puede ser perjudicial para nosotros y para los demás.

'El hilo invisible'

Esta es una historia de vínculos emocionales que sorprenderá incluso a los más mayores. A través de esta historia, los niños aprenden sobre la separación, el duelo y a superar los miedos al respecto, puesto que siempre van a estar unidos a las personas que quieren.